Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Desentendimento entre motoristas e manifestantes é registrado em protesto de servidores em Belém

A mobilização ocorre nesta quinta-feira (5) e reúne profissionais da Assistência Social, Saúde e Educação.

O Liberal
fonte

Desentendimento entre motoristas e manifestantes é registrado em protesto de servidores em Belém. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma confusão foi registrada durante a manifestação de servidores públicos na manhã desta quinta-feira (5), em Belém. O protesto ocorria de forma pacífica na Avenida Governador José Malcher quando um desentendimento entre motoristas e manifestantes ocorreu no local.

Segundo relatos de participantes do ato, que reúne profissionais da Assistência Social, Saúde e Educação, um condutor teria tentado ultrapassar a passeata e a situação gerou tensão momentânea, mas não houve registro de feridos.

A mobilização reuniu trabalhadores do Samu e serviço público que percorriam a avenida para reivindicar pautas da categoria. Apesar do episódio isolado, a manifestação seguiu sem maiores intercorrências e contou com acompanhamento para garantir a segurança dos participantes e a fluidez do trânsito.

Os manifestantes seguem até a avenida José Malcher, onde se concentraram em frente à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), local escolhido para simbolizar a unificação das lutas entre trabalhadores.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

HOMENAGEM

UFPA concede diploma simbólico a estudante morto em Belém durante a ditadura militar

O autor do disparo foi um agente da repressão estatal que atuava de forma infiltrada na instituição

03.02.26 9h22

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

VESTIBULAR

Habilitação na UFPA e outras federais: veja os prazos, documentos e como garantir sua vaga

Saiba os passos para completar o processo de habilitação e matrícula na UFPA, Uepa, Ufra e Unifesspa, confira datas e links importantes.

02.02.26 13h06

ALAGAMENTOS

Chuva alaga vários pontos em Belém na tarde desta segunda-feira (02)

Chuva forte que começou por volta das 15h fez o trânsito ficar lentos em ruas do centro

02.02.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda