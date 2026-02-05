Desentendimento entre motoristas e manifestantes é registrado em protesto de servidores em Belém

Uma confusão foi registrada durante a manifestação de servidores públicos na manhã desta quinta-feira (5), em Belém. O protesto ocorria de forma pacífica na Avenida Governador José Malcher quando um desentendimento entre motoristas e manifestantes ocorreu no local.

Segundo relatos de participantes do ato, que reúne profissionais da Assistência Social, Saúde e Educação, um condutor teria tentado ultrapassar a passeata e a situação gerou tensão momentânea, mas não houve registro de feridos.

A mobilização reuniu trabalhadores do Samu e serviço público que percorriam a avenida para reivindicar pautas da categoria. Apesar do episódio isolado, a manifestação seguiu sem maiores intercorrências e contou com acompanhamento para garantir a segurança dos participantes e a fluidez do trânsito.

Os manifestantes seguem até a avenida José Malcher, onde se concentraram em frente à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), local escolhido para simbolizar a unificação das lutas entre trabalhadores.