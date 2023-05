Descarte de sapatos e sandálias em via pública é registrado no bairro do Marco

Vários sapatos e sandálias foram encontrados em via pública, na manhã desta quarta-feira (3), na travessa Alferes Costa, próximo da avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém. No registro feito pelo Grupo Liberal, é possível ver calçados de diversos tamanhos e estilos em meio a caixas de papelão e até uma nota fiscal que, inclusive, possui endereço entre o amontoado do que parece ser uma mercadoria.

Ainda não se sabe como os calçados foram parar no local. A reportagem busca as autoridades para comentar e dar mais detalhes sobre o caso.

Sonho dos Pés

Em março do ano passado, uma situação bem parecida aconteceu no bairro de Nazaré. Um morador denunciou a sapataria Sonhos dos Pés por descarte de produtos. Apesar de estarem em aparente bom estado, os produtos foram cortados e danificados antes do descarte, para que não pudessem ser usados.

No vídeo, o rapaz fala da “indignação” que sentiu ao ver a caixa “abarrotada” de sapatos, possivelmente de coleção antiga. “Para eles jogarem fora, eles destruíram uma caixa toda de sapatos, detonaram, para outras pessoas não virem aqui pegar, sei lá, revender. Eles podiam ter doado esse sapato”, diz Nícholas Schuh.

O caso gerou grande repercussão e a publicação chegou a ser compartilhada pelo Padre Julio Lancellotti, que agradeceu Nícholas por denunciar “tamanha atrocidade em Belém do Pará”.