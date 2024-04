Dengue: Belém ultrapassa mil casos e registra aumento de 12,52% em duas semanas

Até esta quinta-feira (25/04), Belém registrou um aumento de 12,52% no número de casos confirmados de dengue em comparação com a mesma categoria em 11 de abril. A capital paraense notificou 2.194 casos de dengue, com 1.088 confirmados, 820 descartados e 286 ainda em análise. Os bairros com maior incidência são Guamá (124), Pedreira (81) e Cremação (75). Os dados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

A Sesma reforça, ainda, que neste ano, até o momento, houve uma morte por dengue grave confirmada na capital paraense. "Foi registrado o falecimento de uma mulher de 21 anos, residente no bairro Reduto. A mulher começou a manifestar sintomas da doença em 26 de fevereiro e faleceu no dia 6 de março, em um hospital particular", informa.

Já em 2023, foram registrados 408 casos confirmados de dengue, sem registro de óbito devido à doença.