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Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas em Belém neste sábado (9)

Esse é o terceiro dia seguido em que alertas meteorológicos são emitidos na capital paraense.

O Liberal
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Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas em Belém neste sábado (9). (Foto: Redes Sociais)

Pelo terceiro dia consecutivo, a população de Belém recebeu um alerta da Defesa Civil para risco de chuvas intensas na capital paraense. A notificação foi enviada na tarde deste sábado (9) por meio do sistema de alertas nos celulares. A orientação era que os moradores evitassem áreas alagadas e buscassem abrigo seguro.

No comunicado, a Defesa Civil reforçou que a população deve permanecer atenta e seguir as orientações do órgão diante da possibilidade de transtornos provocados pelas fortes chuvas.

“Defesa Civil: ALERTA de CHUVAS INTENSAS. Evite áreas alagadas e busque abrigo seguro. Fique atento e siga as orientações da Defesa Civil”, diz a mensagem enviada à população.

Esse é o terceiro dia seguido em que alertas meteorológicos são emitidos em Belém. Na quinta-feira (7) e na sexta-feira (8), a Defesa Civil já havia comunicado sobre a possibilidade de chuvas moderadas a fortes, com risco de alagamentos, ventos intensos e incidência de raios.

Entre as recomendações estão evitar ruas e áreas com histórico de alagamento, procurar locais seguros durante as chuvas e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em caso de emergência.

Os alertas fazem parte do sistema preventivo adotado para reduzir riscos e orientar a população em situações de emergência climática. Nos últimos dias, diversos bairros da capital paraense registraram pontos de alagamento após fortes chuvas, causando transtornos no trânsito e afetando moradores.

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Defesa Civil Alerta

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Belém
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