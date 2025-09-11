De Castanhal para Belém: corda do Círio 2025 é transportada no caminhão para a capital paraense

A corda do Círio 2025 saiu em um caminhão nesta quinta-feira (11), por volta das 9h18, do munícipio de Castanhal, onde foi produzida. A previsão de chegada da corda na Estação Padre Luciano Brambilla (antiga Estação dos Carros), no estacionamento da Basílica Santuário, no Centro Social de Nazaré, é para às 11h07.

A Estação Padre Luciano Brambilla será responsável pela guarda da corda até a vistoria, marcada para o dia 27 de setembro. A cerimônia de entrega oficial da corda, em Castanhal, aconteceu depois que a Imagem Peregrina Original chegou de Belém e foi presidida por Dom Carlos Verzeletti, no auditório da empresa responsável pela confecção da corda. Participaram do evento a Guarda da Santa, Diretoria da Festa de Nazaré e autoridades locais.

"No dia 27 será feita a inspeção da corda, medição, atracamento, divisão para o Círio e Trasladação. Verificar, enfim, se está tudo correto. Será no ginásio do colégio Santa Catarina”, afirmou o Diretor de Procissões, Mário Tuma.