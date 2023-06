Curso gratuito de matemática prepara vestibulandos para o Enem

Entre as diversas disciplinas cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a matemática é uma das matérias mais temidas e desafiadoras para os estudantes. Ao longo dos anos, ela se tornou conhecida por gerar insegurança e ansiedade entre os participantes. Para ajudar os vestibulandos a superarem essa dificuldade, iniciativas como o ENEM Action têm se destacado.

O próximo simulado é uma preparação direcionada para a prova de matemática do ENEM e ocorrerá, de forma online, no dia 1 de julho, a partir das 13h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 12h do dia 27 de junho no site https://simuladaodoenem.com.br .

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano ocorrerá nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. O número de inscritos para a edição deste ano já passa de 4 milhões, maior número desde 2020. “A parceria com instituições renomadas, como a Wyden e a Estácio, proporciona um suporte adicional, com abordagens didáticas e materiais de estudo de qualidade. O ambiente online contará com 30 questões objetivas que trazem temas do conteúdo programático da Matemática do ENEM. É importante ressaltar que, mesmo com a temida reputação da matemática no ENEM, é possível enfrentar essa disciplina com sucesso. A chave está na construção de uma base sólida de conhecimentos, na prática constante e na resolução de exercícios variados. Além disso, é fundamental contar com o auxílio de professores qualificados e recursos específicos que atendam às necessidades dos estudantes", ressaltou Ana Paula de Sousa Gonçalves, coordenadora do Projeto.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Enem 2023: preparo de Pessoas com Deficiência requer adaptação para antes e durante a prova]]

Ao realizar a prova, o estudante terá como devolutiva a correção comentada das questões, para que identifique pontos de melhoria e desenvolva o raciocínio lógico. A correção será divulgada no dia 7 de julho, às 18h, na página do Simuladão ENEM Action.

Além disso, o participante que obtiver o melhor resultado terá, como prêmio, uma mentoria exclusiva de matemática, com um professor do ENEM Action.



Nota do Enem



A nota do Exame Nacional do Ensino Médio, possibilita aos estudantes o ingresso em qualquer um dos programas de governo de acesso ao ensino superior. Já nas instituições privadas, é possível garantir condições especiais para todo o curso, conforme a pontuação obtida pelo estudante no exame.

Sobre o ENEM Action

O ENEM Action é uma plataforma online e gratuita de preparação para o ENEM. A partir de um simples cadastro, o usuário tem acesso permanente a apostilas de todas as áreas do conhecimento, aulas comentadas em vídeo, correção de provas do ENEM de anos anteriores, workshop de redação, simulados e e-books que o permitem revisar o conteúdo programático previsto para o Exame Nacional do Ensino Médio.