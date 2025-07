Curso gratuito de capacitação empreendedora é ofertado em Belém; veja como se inscrever

Estão abertas, até o dia 31 de julho, as inscrições para o curso gratuito "Capacitação Empreendedora", voltado a pequenos negócios do setor alimentício em Belém. A formação será realizada nos dias 4, 5 e 6 de agosto, de forma presencial, na loja Assaí localizada na Rodovia Augusto Montenegro.

Com carga horária total de 12 horas, a formação será dividida em duas turmas: uma no turno da manhã, das 8h às 12h, e outra à tarde, das 14h às 18h. As vagas são limitadas a 35 participantes por turma, e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho pelo site oficial da Academia Assaí.

A iniciativa integra o programa Academia Assaí, voltado à profissionalização e fortalecimento de pequenos empreendimentos na área de alimentação. A metodologia das aulas é conduzida pela organização Aliança Empreendedora, com foco em temas como planejamento, finanças, precificação, fidelização de clientes e integração de canais de venda. As atividades incluem dinâmicas colaborativas, estimulando o compartilhamento de experiências entre os participantes.

Segundo Wesley Silva, diretor regional do Assaí no Pará, o curso busca contribuir para o desenvolvimento local. "A capacitação de empreendedores(as) locais faz parte do nosso compromisso de impulsionar o desenvolvimento econômico nas comunidades em que atuamos. Queremos oferecer ferramentas que realmente gerem impacto positivo e sustentável nos negócios desses participantes", afirmou.

As vagas são limitadas e o curso é totalmente gratuito.

Serviço

Curso gratuito de Gestão de Negócios para Empreendedores(as) do Setor Alimentício

Datas: 4, 5 e 6 de agosto de 2025

Local: Assaí Augusto Montenegro (Rodovia Augusto Montenegro, s/n – KM 21 – Tenoné – Belém/PA)

Horários: Turma 1 – 8h às 12h | Turma 2 – 14h às 18h

Vagas: 35 por turma

Inscrições: até 31 de julho - www.academiaassai.com.br/cursos-presenciais