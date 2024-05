Plano de saúde PET: atacadista oferece plano e assistência veterinária a animais de estimação

Para expandir a oferta de serviços disponíveis aos seus clientes, um atacadista que atua no Pará passa a disponibilizar, a partir deste mês, a contratação de planos de saúde e assistência veterinária para cães e gatos com atendimento 24 horas em todo o Brasil. O “Plano de Saúde Pet” passa a fazer parte do cardápio de opções da rede e poderá ser adquirido nos Núcleos de Atendimento ao Cliente (NAC) de todas as lojas do atacadista pelo País, com pagamento direto por qualquer cartão de crédito, incluindo o Passaí, formato próprio da Cia. A iniciativa é conduzida em parceria com a A.Pet, empresa especializada em planos de assistência veterinária para cães e gatos, que será a operadora responsável pela prestação dos atendimentos.

Ao todo, o plano é dividido em dois modelos de contratação, disponíveis para escolha no momento da confirmação do pedido de cadastro, e inclui um período de 12 meses de carência para condições de saúde preexistentes ao início de vigência do plano. Feita a escolha por qualquer um deles, o cliente tem acesso a serviços de consulta emergencial; telemedicina; atendimento ambulatorial, exames, cirurgia, entre outros.

Entre os planos, estão as modalidades “Plano Básico”, com mensalidade de R$ 29,90 e limites anuais de R$ 1.100; e o “Plano Intermediário”, com mensalidade de R$ 59,90 e limites anuais de R$ 3 mil; ambos com foco em atendimento de acidentes e enfermidades ou por solicitações médico-veterinária.

Como facilidade, o cliente pode realizar a contratação de maneira rápida e fácil em qualquer uma das 293 unidades do Assaí pelo Brasil. Entre os diferenciais dos planos ofertados estão, ainda, a facilidade na contratação; e a possibilidade do tutor encaminhar seu pet para uma das clínicas da rede parceira, ou à sua clínica de confiança (livre escolha), sempre com total apoio dos canais de atendimento APet, através do 0800, WhatsApp e e-mail.

De acordo com Raphael Borges, Gerente de Produtos e Serviços Financeiros do Assaí Atacadista, Com a introdução do Plano de Saúde Pet, nossa intenção é fortalecer o portfólio de Produtos e Serviços Financeiros do Assaí, que já conta com o Passaí como uma opção de cartão de crédito. O trabalho, feito com todo o suporte dos times da A.Pet, traz mais comodidade e praticidade aos nossos clientes e mostra o compromisso do Assaí em oferecer soluções abrangentes e acessíveis para atender às necessidades de nossos clientes e dos seus animais de estimação".

“Estamos muito felizes com esta parceria com o Assaí Atacadista, através da qual reforçamos nosso compromisso de democratizar o acesso à saúde veterinária, contribuindo para evolução do ecossistema que incluí os tutores, seus pets e os veterinários. Elaboramos planos exclusivos, com excelentes coberturas e preços acessíveis, permitindo ao cliente um melhor planejamento financeiro para cuidar e dar uma vida mais longa e saudável para seu pet.” comenta Luiz Gênova, CEO da APet.