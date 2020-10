Cruz Vermelha reforça posto médico na Praça Santuário

A Cruz Vermelha reforçou o atendimento aos peregrinos no posto de atendimento médico montado na Praça Santuário. Até agora, já foram atendidas quase 70 pessoas que passaram mal durante a visitação à imagem peregrina. Os principais casos foram de hipertensão arterial (pressão alta), vertigem (tontura), desfalecimento (desmaio), cefaleia (dor de cabeça) e ferimentos leves. O posto foi montado no dia 13 deste mês.

Com o aumento de ocorrências devido ao grande número de fiéis que visitam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário, a Cruz Vermelha colocou em prática mais uma etapa do Plano de Emergência Círio 2020. E, na quarta-feira (21), reforçou esse atendimento por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), que colocou à disposição uma equipe técnica com médico e ambulância.

Posto de atendimento funcionará até o dia 25

“Por causa do aumento significativo devido aos últimos dias de visitação a imagem peregrina, houve a necessidade de colocar em prática mais uma etapa do plano de emergência da Cruz Vermelha do Círio 2020, que já vem sendo executado com uma equipe de 13 voluntários e duas ambulâncias por dia, no horário das 17 às 21 horas”, informou, na manhã desta quinta-feira (22), Carlos Moraes, coordenador Estadual do Departamento Estadual de Gestão de Riscos e Desastres da Cruz Vermelha Brasileira - Pará.

Segundo ele, os voluntários atuam de forma preventiva e educativa, seguindo as regras sanitárias. A visitação também passa por regras de distanciamento e higienização para evitar a proliferação da covid-19. “O posto atenderá pessoas que eventualmente passarem mal ou sofrerem algum tipo de acidente, e ficará montado até o dia 25 de outubro”, acrescentou Carlos Moraes. Mais informações: 91 99602-3220/98889-3323 e 99329-3220.