Cruz usada na Primeira Missa no Brasil é recebida com emoção em Belém

Pontualmente às 21h desta quarta-feira (23), os sinos da Catedral Metropolitana de Belém anunciaram um momento histórico e de profunda emoção: a chegada da cruz simbólica que homenageia os 525 anos da Primeira Missa celebrada no Brasil. A celebração religiosa original ocorreu em 26 de abril de 1500, na praia da Coroa Vermelha, atual Santa Cruz Cabrália, na Bahia. A cruz peregrina chegou à capital paraense como parte da programação do evento nacional “Brasil com Fé – Celebrando os 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz”.

A imagem foi conduzida pelo cura da Catedral Metropolitana e vigário geral da Arquidiocese de Belém, monsenhor Agostinho Cruz. Em seguida, com solenidade, foi posicionada sobre uma estrutura e levada por homens do Exército Brasileiro até o altar central da Catedral, ao som da banda militar que acompanhava a cerimônia.

A programação começou com a Santa Missa pelo Cuidado da Casa Comum, presidida por Dom Paolo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. A celebração reuniu dezenas de fiéis que acolheram a cruz com reverência e devoção.

“Estamos acolhendo hoje esta cruz que esteve presente na primeira missa da chegada da evangelização, aqui no Brasil, há quinhentos e vinte e cinco anos. É muito importante acolhê-la hoje em nossa Catedral e significa essa continuidade da evangelização. Continua hoje, como foi há quinhentos e vinte e cinco anos. Nessa conjuntura, também da Semana de Páscoa, nos ajuda a entender que a cruz é uma colocação provisória no sentido de que, depois da Cruz, sempre vem a ressurreição. Neste dia a gente quer reconhecer todo o esforço dos missionários que levaram à Luz do Evangelho, a Luz de Cristo e da ressurreição”, afirmou Dom Paolo.

Após a celebração, o público assistiu a uma conferência ministrada pelo professor João Antônio Lima, do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ele explicou os marcos da Primeira Missa e o início da instalação da Igreja Católica no território brasileiro.

“Nós celebramos há pouco a Páscoa. Então, a cruz tem um significado geral, que é o fato de representar Cristo, que foi crucificado e morreu por nós. Mas há algumas cruzes que têm uma importância muito maior, que para além do seu simbolismo, tem uma importância histórica. É o caso dessa cruz da primeira missa do Brasil. O fato dela peregrinar quinhentos e vinte e cinco anos depois em todo o território nacional e próximo do período da Páscoa, é uma lembrança, portanto, deste grande mistério da fé católica, mais especificamente desse grande símbolo do nosso país, que é o catolicismo”, destacou o professor.

Serviço:

24 de abril

7h: Santa Missa

Local: Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Endereço: Av. N. Sra. de Nazaré, 1300 – Nazaré

12h: Santa Missa seguida de Exposição e Veneração da Cruz

Local: Paróquia Santa Cruz (Endereço: Av. Almirante Barroso, 1743 – Marco)

14h30: Visita à Sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30)