Crianças e adolescentes lotam postos no Dia D de Multivacinação em Belém

A população de Belém aproveita a oportunidade neste sábado (18) para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, como parte da Estratégia Nacional de Multivacinação 2025 do Ministério da Saúde. Além do público-alvo principal, a campanha amplia a oferta da vacina contra o HPV para jovens de até 19 anos, e a tríplice viral e febre amarela para adultos de até 59 anos. A iniciativa está sendo coordenada na capital pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A abertura oficial da campanha ocorreu às 9h na Unidade Básica de Saúde (UBS) Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. Outras 52 UBSs estão de portas abertas na capital, com funcionamento até às 17h, além dos shoppings Pátio Belém e Bosque Grão-Pará, a Uremia (no Umarizal), Unifamaz (no Reduto) e o Centro de Saúde Escola da UEPA (no Marco). Mais de 92 mil adolescentes devem ser atendidos ao longo do dia na capital.

Abertura oficial da campanha ocorreu na UBS Portal da Amazônia, no Jurunas (Ivan Duarte / O Liberal)

Dependendo da unidade, estão disponíveis os imunizantes contra: poliomielite, sarampo, HPV, meningite ACWY, febre amarela, covid-19 e dengue. Pais e responsáveis precisavam levar a caderneta de vacinação para a checagem e atualização das doses.

Mobilização nacional

A campanha de multivacinação não ocorre apenas em Belém, mas está mobilizando todas as capitais e cidades do país. Cerca de 33 mil postos de vacinação estão abertos em todos os estados, e no Pará, os 144 municípios estão realizando o Dia D.

"Ele é muito importante. Uma das importâncias é que as pessoas às vezes não têm como ir durante a semana fazer a vacina e aproveitam esse dia para vir atualizar a sua vacinação," afirmou Lena Peres, assessora da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Ela explicou que há um foco em crianças e adolescentes e que o Brasil já vê um aumento na cobertura, incluindo no Pará.

Lena Peres, assessora da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde (Ivan Duarte / O Liberal)

"Vacina é vida. Previne doenças e faz com que você não tenha casos graves de doença", completou.

A coordenadora municipal do Programa de Imunização da Sesma, Cleise Soares, reforçou que o Dia D de sábado é importante para a população que não tem disponibilidade durante a semana. "A campanha de atualização permanece até dia 30 de outubro. Todos os dias de segunda a sexta", informou.

Cleise Soares, coordenadora municipal do Programa de Imunização da Sesma (Ivan Duarte / O Liberal)

Pais e responsáveis elogiam a oportunidade

A vacinação no sábado foi um ponto positivo para quem tem a semana corrida, como o funcionário público Ivan Meireles, 44 anos, que levou o filho Ivan Luca, de 3 anos, para tomar a vacina tetraviral e a anticovid.

O funcionário público Ivan Meireles, 44, levou o filho Ivan Luca, de 3 anos (Ivan Duarte / O Liberal)

"É de extrema importância, porque muitas crianças, na verdade, estão com o calendário bem atrasado. E essa é uma forma de trazermos nossos filhos aqui para ter melhor saúde e qualidade de vida," disse Ivan Meireles.

Ele soube da campanha pelas redes sociais e da própria população do bairro.

A funcionária pública aposentada Eliete Mendes da Silva, 65 anos, levou o neto, Igor André Silva, de 11 anos, para atualizar a caderneta. O garoto recebeu doses contra HPV e meningite. "O atendimento aqui é ótimo, eu sempre venho aqui trazer meus netinhos para tomar vacina", elogiou.

A aposentada Eliete Silva, 65, levou o neto Igor André Silva, 11, para se imunizar (Ivan Duarte / O Liberal)

Apesar da preocupação com as reações, Eliete garantiu que as enfermeiras deram segurança. Para ela, a vacinação é fundamental. O neto, por sua vez, disse que 'Só a do HPV' doeu.

Outros moradores também aproveitaram a oportunidade, como o autônomo Josiel Pantoja, de 56 anos, que tomou a tríplice viral.

Josiel Pantoja, 56, autônomo (Ivan Duarte / O Liberal)

"Para mim é muito importante, eu que sofro de asma", justificou.

Ele agradeceu aos profissionais e classificou a iniciativa como muito boa.