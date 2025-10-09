Menina com câncer infantil precisa de doação de sangue em Belém; saiba como ajudar

Internada no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Emelly Lorena Bezerra do Espírito Santo precisa de doação de sangue do tipo A+. A criança, que tem câncer infantil, necessita da doação. Cada bolsa de sangue é fundamental para a recuperação e para dar a chance de ela voltar para casa.

Quem estiver interessado em ajudar ou souber de alguém próximo que deseje realizar a doação, a recomendação é que a pessoa se dirija à Sede da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). O código para a doação é: 1766.

O Hemopa fica localizado na Avenida Serzedelo Corrêa, no bairro da Batista Campos, em Belém.

Família faz campanha nas redes sociais para encontrar doadores para Emelly. (Foto: Divulgação)

Requisitos para doação de sangue

Confira os critérios para a doação de sangue:

Esteja alimentado . Faça refeições leves e não gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação;

. Faça refeições leves e não gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação; Não ter ingerido bebidas alcoólicas nem feito uso de maconha nas últimas 12 horas;

nem feito uso de maconha nas últimas 12 horas; Não estar gripado , resfriado ou em processo alérgico;

, resfriado ou em processo alérgico; Não ter tomado antibiótico nos últimos 15 dias;

nos últimos 15 dias; Ter repousado bem na noite antes da doação;

na noite antes da doação; O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde , sem feridas ou machucados no corpo;

, sem feridas ou machucados no corpo; Pesar acima de 50 kg (com desconto de vestimentas);

(com desconto de vestimentas); Ter idade entre 16 e 69 anos (com exceções para menores de 18 e maiores de 60): Doadores com idade de 16 e 17 anos são aceitos para doação mediante a presença e autorização formal dos pais e/ou responsável legal; O limite de idade para primeira doação é de 60 anos ;

(com exceções para menores de 18 e maiores de 60): Doadores com idade de são aceitos para doação mediante a presença e autorização formal dos pais e/ou responsável legal; O limite de idade para primeira doação é de ; Não ter se exposto ao risco de contrair o vírus da AIDS;

ao risco de contrair o vírus da AIDS; Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva (micropigmentação) nos últimos 12 meses. No caso de piercing na cavidade oral e/ou na região genital, aguardar 12 meses após a retirada;

(micropigmentação) nos últimos 12 meses. No caso de piercing na cavidade oral e/ou na região genital, aguardar 12 meses após a retirada; Não ter diabetes ;

; Não estar grávida , nem com suspeita de gestação;

, nem com suspeita de gestação; Não estar amamentando , a menos que o parto tenha ocorrido há mais de 12 meses;

, a menos que o parto tenha ocorrido há mais de 12 meses; Não estar acompanhado de crianças (sem acompanhante na hora da doação);

(sem acompanhante na hora da doação); Apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial (RG, carteira profissional, carteira de motorista, etc.).

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)