Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Menina com câncer infantil precisa de doação de sangue em Belém; saiba como ajudar

Emelly Lorena está internada no Hospital Oncológico infantil e precisa de doação de sangue do tipo A+

Riulen Ropan
fonte

Emelly precisa de sangue do tipo A + (Foto:Divulgação)

Internada no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Emelly Lorena Bezerra do Espírito Santo precisa de doação de sangue do tipo A+. A criança, que tem câncer infantil, necessita da doação. Cada bolsa de sangue é fundamental para a recuperação e para dar a chance de ela voltar para casa.

Quem estiver interessado em ajudar ou souber de alguém próximo que deseje realizar a doação, a recomendação é que a pessoa se dirija à Sede da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). O código para a doação é: 1766.

O Hemopa fica localizado na Avenida Serzedelo Corrêa, no bairro da Batista Campos, em Belém.

image Família faz campanha nas redes sociais para encontrar doadores para Emelly. (Foto: Divulgação)

VEJA MAIS

image Doação de medula óssea: veja quem pode doar e como ser doador no Pará
A doação de medula óssea ajuda pacientes com leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, aplasia de medula óssea, síndromes mielodisplásicas e doenças hereditárias do sangue

image Criança de 4 anos precisa de doação de plaquetas; saiba como ajudar
Voluntários homens podem se dirigir ao Hemopa para realizar a doação. Ajude!

image Adolescente com câncer raro precisa de doação de sangue; saiba como ajudar
Doadores devem ser dirigir a Sede do HEMOPA para realizarem doação de sangue

Requisitos para doação de sangue

Confira os critérios para a doação de sangue:

  • Esteja alimentado. Faça refeições leves e não gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação;
  • Não ter ingerido bebidas alcoólicas nem feito uso de maconha nas últimas 12 horas;
  • Não estar gripado, resfriado ou em processo alérgico;
  • Não ter tomado antibiótico nos últimos 15 dias;
  • Ter repousado bem na noite antes da doação;
  • O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados no corpo;
  • Pesar acima de 50 kg (com desconto de vestimentas);
  • Ter idade entre 16 e 69 anos (com exceções para menores de 18 e maiores de 60): Doadores com idade de 16 e 17 anos são aceitos para doação mediante a presença e autorização formal dos pais e/ou responsável legal; O limite de idade para primeira doação é de 60 anos;
  • Não ter se exposto ao risco de contrair o vírus da AIDS;
  • Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva (micropigmentação) nos últimos 12 meses. No caso de piercing na cavidade oral e/ou na região genital, aguardar 12 meses após a retirada;
  • Não ter diabetes;
  • Não estar grávida, nem com suspeita de gestação;
  • Não estar amamentando, a menos que o parto tenha ocorrido há mais de 12 meses;
  • Não estar acompanhado de crianças (sem acompanhante na hora da doação);
  • Apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial (RG, carteira profissional, carteira de motorista, etc.).

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

doação de sangue

câncer infantil

HEMOPA
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

pesquisa

Inovações com a andiroba avançam no PCT Guamá em Belém

Publicação científica destaca a potência da árvore da Amazónia, que produz um óleo com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, entre outras funções

08.10.25 21h29

Cesta básica

Cesta básica em Belém tem nova queda, mas ainda compromete a renda do consumidor

Preço médio em setembro ficou em R$ 672,84, com redução de 2,1% em relação a agosto

08.10.25 11h25

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

FIQUE DE OLHO!

Ingressos para Ensaios da Anitta em Belém custam mais que jogo do Remo; veja quanto!

O evento ocorrerá o dia 10 de janeiro de 2026, no Mangueirão

06.10.25 15h22

MAIS LIDAS EM BELÉM

Novidade

Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

Espaço do Ifood pede apoio sustentável no Umarizal combina conforto, descanso e soluções ecológicas

06.10.25 11h00

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

entrou na onda

VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza

Presidente brincou com homem no Canal da União e o gesto viralizou nas redes como símbolo de empatia e representatividade

05.10.25 16h46

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA

Círio 2025: Aeroporto Internacional de Belém terá batismo de aeronaves nesta terça-feira (7)

A programação inclui a visita da Imagem Peregrina e uma missa aberta ao público

06.10.25 15h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda