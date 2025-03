Adolescente com câncer raro precisa de doação de sangue; saiba como ajudar

A adolescente Maria Clara Ledo Miranda de 14 anos, está com um câncer raro e precisa de doação de sangue do tipo "O negativo" e "AB negativo". Os doadores que estão dentro do período de doação podem se dirigir a Sede da Fundação Centro de Hemoteapia e Hematologia do Pará (HEMOPA).

Quem tiver interesse ou souber de alguém que possa ajudar, deve procurar o HEMOPA, que fica na rua dos Caripunas, 2109, entre a Travessa Padre Eutiquio e Avenida Serzedelo Correa, no bairro Batista Campos, em Belém. Mais informações através do telefone (91) 3110-6685

Critérios para doar sangue

Idade:

É necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis.

Peso:

O doador deve pesar no mínimo 50 kg.

Saúde:

Estar em boas condições de saúde no dia da doação.

Não ter febre, gripe ou infecções recentes.

Intervalo entre doações:

Homens podem doar a cada 2 meses, até 4 vezes por ano.

Mulheres podem doar a cada 3 meses, até 3 vezes por ano.

Alimentação:

É importante estar alimentado, mas evitar comidas gordurosas antes da doação.

Repouso:

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Documentação:

Levar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.).

Restrições temporárias:

Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses.

Quem passou por procedimentos odontológicos deve esperar de 1 a 7 dias, dependendo do caso.

Quem teve covid-19 deve aguardar 10 dias após o fim dos sintomas.

Impedimentos definitivos:

Ter doenças infecciosas como HIV, hepatite B ou C, ou malária.

