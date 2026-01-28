Corveta Solimões reabre para visitação e aproxima público da história naval em Belém

A Marinha do Brasil convida o público paraense e turistas a conhecerem de perto a história naval brasileira por meio da visitação ao Espaço Memória Corveta Solimões (V-24), atracado na Estação das Docas, em Belém até o próximo 28 de fevereiro. A embarcação, que passou recentemente por reforma, volta a receber visitantes após um período fechada ao público. Aberta de terça a domingo, das 10h às 18h, a visitação tem atraído tanto moradores quanto turistas.

De acordo com o Capitão de Mar e Guerra Guilherme Barros Moreira, comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, a Corveta Solimões ocupa um lugar único na região.

“A Corveta Museu Solimões é a primeira e única corveta, o único navio-museu da Região Norte. Ela cria a oportunidade para que as pessoas conheçam a rotina de bordo, o trabalho da Marinha e a interação do navio com o ambiente fluvial e marítimo”, explica o comandante.

Foto: Wagner Almeida

A embarcação operou de forma ativa entre 1955 e 2003, atuando em missões de patrulha naval, defesa das águas jurisdicionais brasileiras e ações sociais. Desde então, foi convertida em navio-museu, função que exerce até hoje, somando mais de 70 anos de história ligada à navegação na Amazônia e ao litoral brasileiro.

Durante a visitação, o público pode conhecer os compartimentos internos do navio, entender como funcionava a rotina dos marinheiros e observar de perto equipamentos fundamentais de um navio de guerra, como o canhão principal, metralhadoras, sistemas de propulsão, geração de energia e a organização da Praça de Máquinas.

“Todo navio de guerra possui armamento para garantir a defesa da embarcação. Aqui, os visitantes entendem como esses equipamentos funcionam e qual era o papel de cada militar a bordo”, destaca o comandante.

O contador Flávio Holanda, que está em Belém a passeio, contou que a visita surgiu por curiosidade. “Estamos chegando de Recife, passando alguns dias aqui, e vimos o movimento. Resolvemos vir dar uma olhada. É interessante conhecer”, comentou.

Para jovens que sonham com a carreira naval, a experiência tem um significado ainda mais especial. O estudante Wagner Oliveira, de 15 anos, afirma que a visita reforça seu desejo de ingressar na Marinha.

“Estou estudando para entrar na carreira naval. Acompanhei pelas redes sociais que o navio estaria aberto à visitação e não perdi tempo. Conhecer um navio de guerra com tanta história é uma grande oportunidade”, afirmou.

Corveta “Solimões”

A Corveta “Solimões” carrega uma história de décadas de serviço ao Brasil. Construída na Holanda e incorporada à Armada brasileira em 1955, a Corveta foi originalmente projetada para funções de patrulha, busca e salvamento, e varredura de minas. Ao longo de sua trajetória, a Corveta “Solimões” desempenhou papel crucial na fiscalização do mar territorial brasileiro e no apoio logístico em áreas ribeirinhas, sendo vital para comunidades isoladas na Amazônia. Este é o terceiro Navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Solimões, em homenagem ao principal afluente do Rio Amazonas.

Serviço: Visitação pública ao “Espaço Memória Corveta Solimões”

Período: 28 de janeiro a 28 de fevereiro

Local: Estação das Docas

Horário: de 10h às 18h

Entrada gratuita