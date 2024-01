Cortejo em Belém celebra os 189 anos da Revolução Cabana, marco de resistência popular no Brasil

No domingo (7), a cidade de Belém comemora os 189 anos da Revolução Cabana, o único levante popular que chegou ao poder no Brasil. O cortejo, que iniciou por volta das 9h na Praça do Relógio com destino ao Boulevard da Gastronomia, na Campina, homenageia o movimento que marcou a identidade paraense, destacando a luta por protagonismo e autogestão por parte do povo.

A Revolução Cabana eclodiu em 1835 e testemunhou a rebelião do povo de Belém - composto principalmente por ribeirinhos, quilombolas e moradores de cabanas - contra o governo provincial, resultando na conquista temporária do poder. O evento deste domingo, promovido pela Prefeitura de Belém, busca celebrar os ideais cabanos por meio de músicas e atos em memória daqueles que buscaram a liberdade e lutaram contra a opressão colonialista.

Welfesom Alves, 23 anos, designer gráfico e integrante do movimento Unidade Popular, destacou a Revolução Cabana como um exemplo da capacidade de um povo lutar contra desigualdades e injustiças, buscando a autodeterminação.

"Os 189 anos da Cabanagem é, para a gente, um momento muito importante, porque relembra que o povo paraense não é um povo acomodado. Ele é um povo capaz de decidir o seu futuro. Então o movimento cabano é mais do que um mero dia de comemoração. Ele é também uma rememoração de um processo histórico de tomada do poder e que colocou, para o povo paraense, uma alternativa de luta de vida", exaltou.

Durante o cortejo, Luiz Arnaldo Campos, coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém exaltou a programação. "Hoje é um evento de memória. Esse território da Cabanagem é sagrado pra nós. Nós vamos caminhar até o Boulevard da Gastronomia, onde vamos ter uma performance dramática, teatral, em homenagem à Cabanagem e depois a banda da Guarda Municipal. Vai tocar para nós comemorarmos e darmos vivas a essa gente.

