Cortejo dos mastros marca o início das homenagens a São Pedro, em Mosqueiro

O cortejo dos mastros marcou o início de uma das mais tradicionais festividades do distrito de Mosqueiro, em Belém, em homenagem a São Pedro. Uma multidão de cerca de dez mil pessoas acompanhou a procissão, que percorreu as ruas do bairro do Maracajá e levantou os dois mastros na região da praia do Areião. A programação continua nesta quinta-feira (29), dia do padroeiro, celebrado há 105 anos em Mosqueiro.

Neste primeiro dia, a programação começou ainda de manhã, com queima de fogos, mas teve como ponto alto a retirada dos mastros - um dos homens e outro das mulheres - da área de floresta da ilha, seguido pelo cortejo nas ruas da bucólica. O percurso de mais de duas horas teve uma parada em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora, onde foram feitas homenagens à padroeira do distrito.

Este ano, a árvore é da espécie Ananin, com mais de 10 metros de altura e grande peso que exige a força física de muitos homens. Segundo o professor Junivaldo Sobral, 47, juiz do mastro dos homens, a árvore ou o mastro é escolhido com um mês de antecedência e sua derrubada ocorre no mesmo dia do cortejo.

"Chegamos cedo e fizemos a derrubada da árvore de uma área particular, aqui de Mosqueiro e no local plantamos 50 mudas de Ypê", contou o professor, que há alguns anos aguardava na fila pra ser escolhido como juiz e poder realizar um desejo, em memória, de seu pai Raimundo Sobral. "Estou muito emocionado e grato por São Pedro ter ajudado minha família até agora", disse. A família Sobral ainda serviu mais de 500 refeições aos devotos.

Já na versão feminina, o mastro diminui de tamanho, mas não a fé das mulheres. A juíza, Elaine Pinto, também se emocionou ao falar do festejo. "É só gratidão, porque eu estava numa crise emocional, quando São Pedro me escolheu pra essa missão, que é árdua, mas compensadora quando a gente ver essa multidão participando conosco do cortejo", disse.

A programação continua nesta quinta-feira (29), dia dedicado ao santo, com romaria fluvial e missa em homenagem à festividade. São Pedro tem a segunda maior festa católica em Mosqueiro - a primeira é dedicada a Nossa Senhora do Ó, padroeira da ilha.

(Com informações de Selma Amaral)