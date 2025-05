Corpo do padre Cleiton Liker é velado em Marituba nesta terça-feira (20/5)

O corpo do padre Cleiton Liker, Pároco da Paróquia São Pio de Pietrelcina, em Marituba, na Grande Belém, está sendo velado nesta terça-feira (20/5). O velório acontece na Paróquia São Pio de Pietrelcina, localizada na BR-316, Km 15, no bairro Parque Verde, em Marituba.

Em um comunicado, a Arquidiocese de Belém informou que a missa de corpo presente ocorrerá nesta terça (20/5), às 14h30. A celebração será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Após a missa, o corpo será transladado para Brasília, conforme solicitação da família.

Por conta da morte do sacerdote, a coletiva de imprensa que iria apresentar Dom Julio Endi Akamine como Arcebispo Coadjutor e o andamento das ações da Arquidiocese para a COP 30 foi adiada para a próxima quinta-feira (28/5), às 9h30. Na ocasião, também serão abordadas pautas relevantes da vida eclesial da Arquidiocese de Belém, incluindo os 75 anos de Dom Alberto.

Morte do padre

Natural de Brasília, o padre Cleiton Liker exercia atualmente a missão de Vigário Episcopal da Região Menino Deus e era responsável pela área Missionária São Paulo Apóstolo e Vice-reitor do Seminário São Pio X. “A Arquidiocese de Belém comunica, com surpresa e ao mesmo tempo na confiança na vida eterna, o falecimento do Padre Cleiton Liker, sacerdote desta Igreja particular, ocorrido de forma súbita na manhã desta segunda-feira”, comunicou a Arquidiocese de Belém pelas redes sociais.

Segundo a Arquidiocese, a causa provável do falecimento é um infarto fulminante. “Situação que está sendo devidamente analisada pelas autoridades competentes”, esclareceu na nota divulgada.

“Unimo-nos em oração, confiantes de que Deus acolherá seu filho na paz e na plenitude de Sua presença. Que o testemunho do Padre Cleiton siga inspirando a todos nós no caminho da fé e do serviço”, encerrou.