Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Jaguá, na Ilha do Murutucu

O corpo de um homem acaba de ser encontrado, neste domingo (22), boiando nas águas do Rio Jaguá, em frente à Escola São José, na Ilha do Murutucu, no estuário de Belém. A vítima ainda está sem identificação.

Popualares avistaram o corpo nas águas e, então, avisaram sobre o fato para os órgãos de Segurança Pública. Em sequência, uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Pará se deslocou até a área em questão.

No local, os bombeiros fizeram os procedimentos de resgate do corpo e se deslocaram até o 1º Grupamento Marítimo Fluvial, na rodovia Arthur Bernardes. Nesse grupamento, corpo da vítima será repassado para a Polícia Científica do Pará.

Mais informações a qualquer momento.