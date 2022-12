Copa do Mundo 2022: veja o que abre e fecha em Belém nesta segunda-feira (5)

A torcida brasileira vai conferir a partida decisiva que a Seleção Brasileira fará nesta segunda-feira (5) contra Coreia do Sul, valendo uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo 2022, no Catar. E por isso, vale a pena conferir as alterações no funcionamento de órgãos públicos, instituições e estabelecimentos comerciais em Belém provocadas pelo jogo desta segunda. Veja, a seguir, o que abre e fecha neste 5 de dezembro:

Governo do Estado

Como informa a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 35.195 o decreto n° 2.770, referente a mudanças no expediente dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual nos dias de jogos da Seleção Brasileira de futebol, na Copa do Mundo FIFA 2022. "Nos dias em que os jogos forem realizados às 16h, o expediente terminará às 14h. Os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço para que o atendimento à população não seja afetado", comunica o órgão estadual.

Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Portaria n° 3011/2022-Semad/PMB, publicada no Diário Oficial do Município n°. 14.599, em 17 de novembro de 2022, determina que, durante os dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa 2022, o expediente, no âmbito da administração direta, indireta, autarquias e fundações do Poder Executivo Municipal, será alterado. "Nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, o expediente será encerrado às 14h", é previsto na Portaria.

Serviços essenciais

A PMB informa que estão incluídas ainda na lista de serviços essenciais as Unidades que possuam Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Central de Leitos, Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), Departamento de Vigilância em Saúde (Devs), Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (Samu), Hospitais do Pronto-Socorro Municipal (Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira) e Unidades que possuam Urgência e Emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb).

O Setor de Calamidade e Emergência (Sicape), Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua, unidades de plantão da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), conselhos tutelares, serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém e todo o pessoal sob o regime de escala de serviços ou regime de plantão também deverão atender à população no feriado.

Assim como os cemitérios, o Departamento de Resíduos Sólidos (Dres) da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), os setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), os serviços de proteção social especial de média e alta complexidade, a rede de abrigos e Casa de Passagem, o serviço de Acolhida em Abrigo para Crianças e Adolescentes, o de Acolhida em Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência e o de Acolhida em abrigo para Adultos e Famílias em Situação de Rua.

Tribunal de Justiça do Pará

Será das 8 às 14 horas o expediente interno e atendimento externo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nos dias de jogos às 16h, o horário de funcionamento das agências bancárias será das 9h às 14h (também no horário de Brasília).

Supermercados

As lojas de supermercados terão funcionamento normal. Algumas delas fecharão 30 minutos antes do jogo, outras, 15 minutos. Tão logo os clientes nos estabelecimentos sejam atendidos, os funcionários assistirão ao jogo no próprio espaço. Com a partida encerrada, o atendimento será retomado de maneira ampla. No entanto, os horários de funcionamento estão a critério de cada supermercado.

Lojas do Comércio

As lojas do Comércio de Belém fecharão suas portas às 15 horas e não mais abrirão nesta segunda-feira (5), como informa o Sindilojas Belém.



Shopping Centers



Castanheira Shopping

Funcionará normalmente. Cada lojista poderá paralisar seu atendimento 30 minutos antes da partida e deverá retornar 30 minutos após o término do jogo.

Shopping Grão-Pará

Funcionará de forma normal.

- Lojas e quiosques – 10h às 22h

- Praça de Alimentação – 10h às 22h

- Lazer e entretenimento – 14h às 22h

- Restaurante, cinema, teatro, crossfit e academia – conforme a programação

Obs: Fica facultado o fechamento das lojas 30 minutos antes do início do jogo, com reabertura 30 minutos após o término da partida.

Shopping Metrópole Ananindeua

As lojas fecharão 30 minutos antes do jogo e reabrirão 30 minutos após a partida. A Praça de Alimentação estará funcionando normalmente, com exibição do jogo em super telão de LED.

Boulevard Shopping

Funcionará normalmente neste jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul.

Entretanto, os lojistas que optarem vão poder fechar as lojas 30 minutos antes, e abri-las 30 minutos depois das partidas.

Parque Shopping

Horário normal: 10h às 22h. É facultativo para os lojistas abrirem 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabrirem 30 minutos depois do fim da partida.

Pátio Belém

Lojas fecharão 30 minutos antes do jogo e reabrirão 30 minutos depois do apito final. Público poderá conferir o jogo na Praça da Alimentação.