Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Conselho Regional de Odontologia aponta cuidados sobre prescrição de Mounjaro por dentistas

Segundo o presidente do CRO-PA, Marcelo Folha, a entidade recebeu a nova regulamentação com cautela

Vito Gemaque
fonte

Mounjaro (tirzepatida) deve ser prescrito com cuidado e em casos específicos por cirurgiões-dentistas. (Freepik)

A partir de agora, os cirurgiões-dentistas estão autorizados a prescrever o medicamento Mounjaro (tirzepatida) — conhecido como uma das famosas “canetas de emagrecimento” — para o tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). A liberação foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas a prescrição precisa seguir critérios específicos, conforme alerta o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará (CRO-PA).

Segundo o presidente do CRO-PA, Marcelo Folha, a entidade recebeu a nova regulamentação com cautela. “Temos a certeza de que precisamos deixar claro que a possibilidade de o cirurgião-dentista prescrever esse medicamento é restrita e bem específica”, afirmou.

O Mounjaro (tirzepatida) poderá ser indicado exclusivamente para o tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS), condição que causa pausas repetidas na respiração durante o sono, roncos intensos e fadiga constante. O distúrbio atinge milhões de brasileiros e está diretamente ligado a riscos cardiovasculares e metabólicos. A decisão da Anvisa foi baseada em estudos que demonstram que a tirzepatida reduz significativamente os episódios de apneia, especialmente em pacientes com obesidade.

“A AOS é um distúrbio que provoca interrupções na respiração durante o sono, causadas por obstruções nas vias aéreas. A obesidade pode ser uma das causas, pois o acúmulo de gordura na região da garganta e do pescoço dificulta a passagem do ar. Além disso, a gordura abdominal pressiona a região do abdômen e reduz o espaço pulmonar”, explica Marcelo Folha.

VEJA MAIS

image Versões manipuladas de canetas emagrecedoras são proibidas pela Anvisa
A restrição inclui manipulações da semaglutida, usada no Ozempic, mas não a tizerpatida, usada no Mounjaro

image 'Evolução para poucos', diz médica sobre medicamentos como Ozempic e Mounjaro

A prescrição odontológica da tirzepatida é permitida exclusivamente para pacientes obesos com apneia obstrutiva do sono, e deve ocorrer dentro de uma abordagem multiprofissional. O cirurgião-dentista pode diagnosticar esse tipo de apneia e integrar a equipe que acompanha o tratamento do distúrbio.

Mesmo com a liberação, o presidente do CRO-PA reforça a necessidade de seguir diretrizes.

“Nossa orientação é que o cirurgião-dentista tenha clareza de que só pode prescrever a tirzepatida para pacientes obesos com AOS, e que essa atuação deve ser feita com uma equipe multidisciplinar. O dentista não trata problemas metabólicos como a obesidade. A atuação integrada é obrigatória. A AOS é multifatorial e exige tratamento conjunto”, detalha.

Além disso, é necessário avaliar cuidadosamente o quadro clínico dos pacientes, considerando o uso de outros medicamentos e possíveis condições sistêmicas complexas.

“Um último cuidado é que o cirurgião-dentista esteja atento à responsabilidade ampliada ao prescrever, levando em conta possíveis comorbidades e interações medicamentosas. Não podemos esquecer que a AOS requer o envolvimento de vários profissionais de saúde”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mounjaro

caneta de emagrecimento

Apneia Obstrutiva do Sono

cirurgiões-dentistas
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BENEFÍCIO

Como fazer recarga gratuita de gás de cozinha em Belém? Confira quem tem direito e como solicitar

Benefício do programa Gás do Povo começou a valer nesta segunda-feira (24) para famílias inscritas no CadÚnico

24.11.25 21h31

DESDOBRAMENTO

'Justiça!', diz Wesley Costa após laudo confirmar agressão por prefeito de Parauapebas na COP 30

A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relato de agressão de Aurélio Goiano

24.11.25 13h33

MEIO AMBIENTE

Sítio na Grande Belém é refúgio para animais silvestres resgatados do tráfico e maus-tratos

O espaço é, hoje, maior mantenedor de fauna silvestre credenciado pelo Ibama na região

23.11.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda