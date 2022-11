Conheça os vencedores da 10 edição do Circuito OAB-PA

Depois de dois anos, voltou às ruas de Belém a 10 edição do Circuito OAB-PA, no início da manhã deste domingo (20). A prova contou com a participação de 1.300 atletas, que largaram às 05h30, em frente ao Clube da Advocacia, na Avenida Augusto Montenegro. Os corredores puderam disputar duas distâncias: 10 KM e 21 KM. A chegada da principal etapa do maior circuito de rua da região norte do Brasil ocorreu no mesmo local da partida.

21 KM (Meia-Maratona)

Entre os homens, Noel dos Reis Alves chegou em 1º lugar ao cravar o tempo de 01h, 05 minutos e 08 segundos. "A prova estava bem organizada, o percurso tinha pouca subida e estava bem sinalizado", elogiou o atleta, que neste ano ficou em 3º lugar na Corrida do Círio e ainda irá disputar a Corrida de São Silvestre, em São Paulo.

Na prova feminina, Juliana Pereira da Silva conquistou a vitória ao marcar o tempo de 1h, 25 minutos e 43 segundos. "Senti o que dava pra ganhar no quilômetro 12, quando percebi que comecei que fui me distanciando das demais adversárias", relatou a vencedora, que disputou quatro etapas da edição deste ano (Santarém, Marabá, Parauapebas e Belém).

José Júlio Gadelha estabeleceu o tempo de 1h, 20 minutos e 24 segundos e ficou em 1º lugar entre os advogados. Entre as advogadas, Kássia Rique Sherring venceu ao cravar o tempo de 1h, 21 minutos e 24 segundos.

10 KM

Ao participar pela primeira da competição, Eduardo Costa da Silva venceu com o tempo de 30 minutos e 10 segundos. Entre as mulheres, Aline Mara de Andrade Vilhena conquistou a vitória ao marcar o tempo de 37 minutos e 43 segundos.

Entre os advogados, Alvimar Pio Aparecido Júnior sagrou-se o vencedor ao estabelecer o tempo de 40 minutos e 43 segundos. Com a marca de 44 minutos e 32 segundos, Jéssica Dias Fagundes venceu entre as advogadas.

O Presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, comemorou o retorno da competição justamente em seu primeiro ano de mandato e enalteceu a iniciativa de realizar a largada e a chegada no Clube da Advocacia. "Quero parabenizar a Comissão do Circuito de Corrida de Rua pela inovação. Foi uma excelente ideia para realizarmos uma grande festa aqui em nosso clube", declarou.

Eduardo Imbiriba assegurou que a edição de 2023 do Circuito OAB-PA será ainda maior. "Depois de dois anos de ausência por conta da pandemia de COVID-19, nós retornamos com força total. Promover esse evento esportivo é uma ótima oportunidade para integrar ainda mais a advocacia paraense", frisou.

"É muito importante incentivar a prática esportiva e o cuidado com a saúde. Além de tudo, o esporte é um símbolo de inclusão social. Juntamente com a CAAPA, nós vamos investir cada vez mais", complementou o presidente da Ordem no Pará, que fez questão de participar de todas as etapas.

Circuito

Maior circuito de rua da região norte do Brasil, a competição retornou após 2 anos de ausência em razão da pandemia de COVID-19. Os municípios de Paragominas, Parauapebas, Marabá e Santarém receberam as etapas do interior.