Congresso de Gente e Gestão será nos dias 1° e 2 dezembro, em Belém

Com o tema “Da Amazônia para o Mundo – Conectando Pessoas e Negócios”, a 18º edição do Congresso de Gente e Gestão (CGG) acontecerá nos dias 1° e 2 de dezembro, no Hotel Grand Mercure, na avenida Nazaré, em Belém.

O congresso destacará a importância de serem estabelecidas conexões entre a região Amazônica e o cenário global, demonstrando que a Amazônia está para o mundo da mesma forma que o mundo está para a Amazônia.

Em dois dias de congresso serão cerca de 30 palestras, dessas, 6 serão palestras magnas. Com mais de 20h de conteúdo, o evento terá participação de especialistas nacionais e locais que multiplicarão conhecimento para mais de 5 mil pessoas.

O congresso também busca compartilhar inovações e provocar reflexões sobre os temas mais atuais que permeiam as grandes transformações organizacionais, carreira, gestão de desempenho, novas ferramentas digitais e tudo o que impacta organizações e pessoas.

No evento também contará com a Expo Negócios, uma feira com mais de 50 expositores, que estarão apresentando novidades e tecnologias do segmento.

Horários

01/12: 15h às19h

02/12: 9h às 19h

Programação

Primeiro dia (01/12)

13h às 15h - Credenciamento

15h às 16h30

Palco Carimbó - Palestra simultânea: O futuro do trabalho e do RH - Reflexo da tecnologia nas relações sociais e nas empresas.

Palestrantes: Ana Beckmann e Bruno Omeltech

Palco Festival dos Botos - Palestra simultânea: Transformação de Carreira.

Palestrantes: Glória Vanique

Palco Festival da Marujada - Palestra simultânea: Negociando o inegociável.

Palestrante: Adalberto Arilha

18h

Palestra Magna - A arte de realizar o impossível

Palestrante: Guilhermo Santiago

18h:50

Palestra Magna - A Amazônia como indicador de Sustentabilidade

Palestrantes: Nélia Lapa, Luciana Di Paula Mediação: Léo Branco

Segundo dia (02/12)

9h - Palestra Magna - Produtividade sustentável

Palestrante: Izabella Camargo

10h às 10h:50 - Palco Carimbó

Palestra simultânea: Emoções financeiras

Palestrante: Thiago Godoy

Palco Festival dos Botos

Palestra simultânea: Nada mais real que a mudança

Palestrante: Marcelo de Elias

Palco Festival da Marujada

Palestra simultânea: Conectando pessoas e negócios no coração e na alma da Amazônia

Palestrantes: Hígia Brandão e Demethrius Oliveira

14h - Palestra Magna: Cenários Globais de RH

Palestrante: Leyla Nascimento

15h às 15h50- Palco Carimbó

Palestra simultânea: Programa de voluntariado como alavanca da marca empreendedora

Palestrante: Elisabete Pagliusi

Palco Festival dos Botos

Palestra simultânea: Políticas de inclusão e diversidade em empresas

Palestrantes: Joseph Kuga e Arlane Gonçalvez

Palco Festival da Marujada

Palestra simultânea: Sustentabilidade corporativa: uma grande estratégia para fortalecimento de marca

Palestrante: Luciana Galvão

17h - Palestra Magna - A diferença é a chave da sustentabilidade dos negócios

Palestrantes: Mafoane Odara e Fernanda Castanheira

17h10 às 18h - Palco Carimbó

Palestra simultânea: segurança psicológica e produtividade saudável

Palestrante: Maryana com Y

Palco Festival dos Botos

Palestra simultânea: BP como parceiro de negócios: tipos e variações na atuação

Palestrantes: Karla Lobato e Silvana Aquino

Palco Festival da Marujada

Palestra simultânea: O desafio das jovens lideranças

Palestrante: Danielle Rodrigues

18h- Sorteio de brindes



18h20- Palestra Magna - Atitude transformadora

Palestrante: Rafael Cortez

