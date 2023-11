Belém sediará congresso internacional sobre pesca

A capital paraense sediará, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, um congresso internacional com mais de 70 conferencistas - do Brasil e de outros países - para discutir sobre o setor de pesca na região amazônica. Além dos debates sobre o tema, a 1º edição do International Fish Congress & Fish Expo Brasil (IFC Amazônia) contará com feira de negócios e gastronomia. O evento será realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site oficial do evento.

Estão sendo aguardados empresários, pescadores, aquicultores, fornecedores de tecnologias para piscicultura e pesca, prestadores de serviços, armadores de pesca, profissionais, estudantes, terceiro setor, gestores públicos e academia. Segundo a organização, a feira de tecnologia e negócios também deve atrair empresas de nutrição, aditivos, genética, sanidade, automação na produção, equipamentos para embarcações pesqueiras, máquinas de beneficiamento, fornecedores da indústria de processamento, logística, entre outras.

Ex-ministro da pesca e presidente do IFC Amazônia, Altemir Gregolin explica que o IFC AMAZÔNIA busca abrir um novo canal de diálogo e ajudar a construir caminhos para uma economia sustentável e altamente promissora. "O objetivo é contribuir com o enorme potencial de produção de proteína vinda da água, preservando a floresta e priorizando a sustentabilidade desta região tão rica e abundante de recursos naturais. Estamos trabalhando para posicionar o Brasil e toda a região amazônica entre os grandes players globais”, afirmou.

A programação do congresso prevê abordagem de temas conjunturais e de mercado – como rastreabilidade e certificação, bioeconomia, pegada de carbono e Fundo Amazônia – visando acelerar o processo de desenvolvimento da aquicultura e pesca na região. Também serão debatidos temas técnicos com o objetivo de impulsionar a produção e a rentabilidade aquícola nas águas amazônicas.

Os debates vão reunir as principais lideranças dos estados e países que compõem a região amazônica, especialistas renomados do setor e representantes de todos os elos da cadeia do pescado - desde a produção, industrialização e comercialização.

Um dos destaques é o painel “Tendências e desafios para a produção e o consumo de pescado a nível mundial e o papel estratégico da aquicultura e pesca no desenvolvimento de uma Amazônia próspera e sustentável”, com a participação do diretor-adjunto da Divisão de Política e Recursos de Pesca e Aquicultura da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Audun Lem, e o presidente do IFC Brasil, Altemir Gregolin.

Além dos debates e da feira de negócios, o evento terá ainda o “Corredor do sabor”, com apresentações de aulas-show de gastronomia com chefs paraenses e feira de produtos locais e marcas autorais.

“Queremos ser a vitrine de um produto que tenha selo de qualidade, sustentabilidade e rastreabilidade. Essas são questões fundamentais para o futuro da produção de proteína animal e da segurança alimentar. As empresas presentes na primeira edição do IFC Amazônia são pioneiras e, sem dúvidas, vão despertar muito o interesse de investidores e de quem está pensando em produzir na região", declarou Eliana Panty, CEO da Fish Expo no IFC Amazônia.

O IFC Amazônia é realizado pelo IFC Brasil – International Fish Congress & Fish Expo Brasil. A Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graguação (Fundep) é co-realizadora do evento. O evento tem apoio do Governo do Estado do Pará; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca; Ministério da Pesca e Aquicultura; Associação Brasileira das Indústrias de Pescados; PEIXE BR (Associação Brasileira da Piscicultura); Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura; Sistema FAEPA/Senar; Federação dos Pescadores do Pará e Sindicato das Indústrias de Pesca dos Estados do Pará e Amapá.