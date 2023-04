Congresso da Juventude Shalom encerra com presença de mais dois mil jovens de vários cantos do Brasi

Mais de dois mil jovens do Pará, Brasil e de outros países encerraram o Congresso de Jovens Shalom 2023, neste domingo (23), no Hangar Centro de Convenções. Belém foi a cidade escolhida para sediar o evento, que durou três dias. A edição marca a retomada, pois em decorrência da pandemia o congresso foi suspenso. O evento acontece desde 1989 e reúne jovens do mundo inteiro. O encontro busca aprofundar a experiência de fé. A comunidade está presente em 33 países do mundo.

Nesta edição de retomada, o congresso teve como tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, que é uma preparação para a jornada mundial da juventude, que esse ano ocorre em Lisboa, Portugal. De acordo com Danilo Terra, missionário e responsável pela comunicação do evento, o tema foi pensado justamente para preparar os jovens a partir em peregrinação até Lisboa.

“A motivação foi a partir dessa experiência de Nossa Senhora, que que recebeu o anuncio de que seria mãe do salvador e que partiu para anunciar a boa notícia e também para servir a Izabel e a todos que precisavam dela”, destaca Danilo.

O Congresso de Jovens Shalom é um evento formativo para jovens e tem como missão proporcionar um reinflamar do desejo pela santidade a partir de uma experiência com Deus, com o Carisma Shalom. O evento também é um lugar de fortes descobertas vocacionais e de decisão pela vontade de Deus.

O universitário Gabriel Maia, 17 anos, faz parte da comunidade Shalom, em Belém, desde 2020, quando passou a enfrentar problemas familiares. “Meus pais estavam se separando e passei a me questionar, costuma ter aquele sentimento de vazio e teve um momento em que comecei a perguntar para Deus, pois queria buscar a felicidade”, diz o jovem.

Foi quando ele fez parte de uma missa de cura e a partir disso passou a dar a vida a Deus. “Esse congresso é muito importante, pois os jovens necessitam de uma experiência concreta do que realmente é felicidade, que realmente é o amor de Deus na vida. Hoje somos muito superficiais e buscamos felicidades em lugares que ela não existe. Só deus basta”, pontua o jovem.

Além dos momentos de oração e celebração, o CJS proporciona também uma sólida formação espiritual para os jovens participantes e momentos de lazer, através de shows artísticos e outras atrações.

Danilo Terra destaca que apesar dos imprevistos e desafios, o congresso encerra a edição com saldo positivo, já que durante os três dias de evento mais de dois mil jovens compareceram em cada dia. “O balanço desse encerramento é positivo pois estamos felizes em reunir mais de dois mil jovens em três dias de evento de diversas partes do Brasil e até fora do Brasil”, destaca.

Sobre a comunidade Shalom

Fundada em julho de 1982, por Moysés Azevedo, através da oferta de sua vida e juventude.

Nascida no meio dos jovens teve início com a “Lanchonete do Senhor”, em Fortaleza (CE), com o objetivo de ser um lugar atraente onde os jovens tinham a oportunidade de experimentar momentos de oração, fraternidade e missão, crescendo assim em seu caminho de fé.

Atualmente está presente em diversos estados do país e por vários países do mundo, a Comunidade Católica Shalom é formada por homens e mulheres que, na diversidade das formas de vida presentes na Igreja, engajam-se em uma vida comunitária e missionária com a finalidade de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os homens e mulheres, especialmente aqueles distantes de Cristo e da Igreja.