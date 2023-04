Comunidade católica realiza congresso de jovens entre os dias 21 e 23 de abril, em Belém

Entre os dias 21 e 23 de abril, Belém sediará o "Congresso de Jovens Shalom" — realizado anualmente desde 1989 — promovido pela Comunidade Católica Shalom, reunindo jovens do mundo inteiro. O evento será realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Segundo a comunidade, a expectativa é receber 2 mil jovens durante a programação que busca aprofundar a experiência de fé dos jovens. Os interessados em participar devem fazer uma inscrição on-line.

Além dos momentos de oração, celebração, missa e adoração, o congresso proporcionará também uma sólida formação espiritual para os jovens participantes e momentos de lazer, através de shows artísticos e outras atrações. Entre as programações, haverá a apresentação da banda Missionário Shalom. De acordo com a comunidade, o congresso também é "um lugar de fortes descobertas vocacionais e de decisão pela vontade de Deus".

O público também poderá contar com a presença dos pregadores Moysés Azevedo, fundador da Comunidade Shalom; Gabriella Dias, Carmadélio Sousa e Bertrand Wadi, missionários da Comunidade Shalom. Ainda durante o evento, uma estação da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) promoverá uma ação de coleta de sangue, a fim de estimular a doação entre os participantes do evento.

Experiência

“Imaginem um lugar cheio de jovens, vindos de várias regiões, com o propósito de viver uma experiência marcante com Jesus e com o Carisma Shalom; um lugar onde eles são renovados no amor de Deus, no desejo de santidade e na oferta das suas vidas”, comentou Bertrand Wadi, assessor jovem da Comunidade Shalom e um dos organizadores do evento.

Confira a programação completa do congresso

21/04 (sexta-feira, 18h)

Missa de Abertura do CJS na Basílica Santuário de Nazaré e credenciamento.

22/04 (sábado, a partir das 7h30)

Acolhimento;

Pregações;

Adoração;

Santa Missa;

Show da Banda Missionário Shalom.

23/04 (domingo, a partir de 7h30)

Acolhimento;

Pregações;

Santa Missa;

Adoração;

Encerramento e Lançamento do CJS 2024.

Serviço

Congresso de Jovens Shalom - CJS

Dias: 21 a 23 de abril de 2023

Local: Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia (Avenida Doutor Freitas – Marco)

Inscrições: on-line

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)