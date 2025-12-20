Capa Jornal Amazônia
Confira quais reparos realizar em casa para receber as festas de fim de ano

Se receber pessoas idosas ou crianças, é preciso ter cuidados extras, como apontam especialistas

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Free)

No fim do ano, muitas casas passam por reparos na área interna e externa com o objetivo de preparar o ambiente para receber os convidados das festas de Natal e Ano Novo. Em muitos casos, esses ajustes são feito em cima da hora, para garantir a confraternização de forma segura e sem contratempos. A engenheira civil e arquiteta Márcia Farinha, de Belém, observa que é importante ter atenção com pequenos vazamentos, infiltrações iniciais, iluminação, revisão elétrica, vedação de janelas e portas, além da limpeza de calhas e da manutenção da iluminação externa.

Diante disso, a especialista lista algumas dicas essenciais para quem vai entrar nesta semana natalina e ainda quer organizar a residência para as festas. “São detalhes que, quando ignorados, costumam gerar transtornos justamente nas datas mais importantes”, alerta.

Na parte interna da casa, a engenheira civil aponta que os moradores precisam priorizar a verificação de toda a parte elétrica do local, substituir as lâmpadas queimadas e melhorar pontos com pouca iluminação. Além disso, ainda é importante revisar pisos soltos ou com rangidos, checar se alguma porta ou janela precisa de ajuste e reforçar móveis para não ter acidentes.

Pensando no conforto dos convidados, a especialista ressalta que deve ser realizada uma limpeza dos filtros de ar-condicionado ou ventiladores e pensar em uma organização do ambiente que facilite o fluxo de pessoas.

A respeito da área externa da casa, é preciso pensar em oferecer uma recepção segura aos visitantes. Para isso, o morador pode reforçar a iluminação a fim de evitar escuridão e dedicar atenção ao piso externo para ninguém escorregar, segundo a arquiteta. Para evitar goteiras ou situações parecidas, a especialista indica corrigir possíveis infiltrações, limpar as calhas e revisar o telhado.

Caso a festa seja realizada no espaço gourmet ou varanda, é recomendado revisar as bancadas, cadeiras, pontos elétricos e a churrasqueira, além de fazer a manutenção do jardim com poda e limpeza.

Banheiro e cozinha

Dois espaços muito visitados nas festas de final de ano são os banheiros e a cozinha. No banheiro, os reparos importantes envolvem a vedação do box, das torneiras e do vaso sanitário, além de checar infiltrações e mofo. Por fim, “as torneiras, o chuveiro e os ralos também merecem atenção especial”, completa Márcia Farinha.

Na cozinha, a arquiteta destaca os seguintes reparos: conferir se há vazamentos na pia e no sifão; ajustar portas de armário e gavetas; revisar tomadas que alimentam eletrodomésticos mais pesados; e observar o estado das bancadas e rejuntes.

Cuidados especiais com pessoas idosas e crianças

Se entre os convidados houver pessoas idosas ou crianças, é indispensável que os moradores tomem certos cuidados extras, segundo a engenheira Márcia Farinha. É recomendado remover tapetes escorregadios ou fixá-los, proteger cantos pontudos de móveis, instalar travas simples em janelas e portas, reforçar a iluminação em corredores e escadas e adaptar o banheiro com barras de apoio e tapetes antiderrapantes.

E se acontecerem imprevistos na festa?

Na hora da festa, mesmo com os reparos, imprevistos podem acontecer. Para isso, é importante ter um kit de emergência com fitas, parafusos, buchas e ferramentas básicas.

“Uma cadeira que afrouxa, um enfeite que cai, uma tomada que precisa de ajuste ou uma porta que emperra podem ser solucionados rapidamente, evitando desconfortos e garantindo que as festas aconteçam de forma mais tranquila e segura”, completa a arquiteta.

Confira a lista de reparos importantes na área interna:

- Retocar a pintura;

- Verificar de toda a parte elétrica;

- Substituir lâmpadas queimadas e melhorar pontos com pouca iluminação;

- Revisar pisos soltos ou com rangidos;

- Checar portas e janelas que precisam de ajuste;

- Reforçar móveis que serão bastante utilizados;

- Fazer a limpeza dos filtros de ar-condicionado ou ventiladores;

- Organizar os espaços para facilitar a circulação;

- Verificar a vedação do box, das torneiras e do vaso sanitário;

- Checar infiltrações e mofo;

- Conferir se há vazamentos na pia e no sifão;

- Ajustar portas de armário e gavetas;

- Revisar tomadas que alimentam eletrodomésticos mais pesados;

- Observar o estado das bancadas e rejuntes.

FONTE: MÁRCIA FARINHA – ENGENHEIRA CIVIL E ARQUITETA

Confira a lista de reparos importantes na área externa:

- Revisar a fachada;

- Corrigir possíveis infiltrações;

- Reforçar a iluminação;

- Dedicar atenção ao piso externo para evitar áreas escorregadias;

- Fazer a manutenção do jardim com poda e limpeza;

- Revisar a área gourmet ou varanda;

- Limpar as calhas;

- Fazer uma boa revisão no telhado.

FONTE: MÁRCIA FARINHA – ENGENHEIRA CIVIL E ARQUITETA

.
