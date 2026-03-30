Confira os próximos feriados e pontos facultativos em Belém

A prefeitura de Belém divulgou nesta segunda-feira (30), através do Diário Oficial do Município (DOM) a lista dos feriados e dos dias em que haverá ponto facultativo no serviço público municipal. A relação indica os dias no período de abril e maio deste ano e atende ao decreto municipal nº 114.321/2026.

A paralisação não interefere no funcionamento de serviços essenciais, como saúde, segurança pública, limpeza urbana, assistência social e mobilidade urbana. No entanto, a atividade desses segmentos segue um sistema de escalas no período, para garantir a continuidade do atendimento à população.

Confira os dias

02 de abril de 2026 (quinta-feira), ponto facultativo;

03 de abril de 2026 (sexta-feira), Sexta-Feira da Paixão, feriado nacional;

20 de abril de 2026 (segunda-feira), ponto facultativo;

21 de abril de 2026 (terça-feira), Tiradentes, feriado nacional;

01º de maio de 2026 (sexta-feira), Dia Mundial do Trabalho, feriado nacional.