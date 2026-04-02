Confira o calendário de coleta programada de entulho em Belém para o mês de abril

Moradores dos conjuntos habitacionais de Belém devem ficar atentos ao calendário de coleta programada de entulho neste mês de abril. A ação, realizada pela empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos na capital, percorre diferentes bairros ao longo do mês com o objetivo de facilitar o descarte correto e reduzir pontos de acúmulo irregular.

O cronograma inicia no dia 6, atendendo os conjuntos Verdejantes I, II e III. Na sequência, a coleta ocorre no Tocantins (7), Império Amazônico (8), Cordeiro de Farias (9), Costa e Silva (10) e Paulo Fonteles (11). Já na segunda semana, o serviço chega ao Jardim Europa (13), Carmelândia (14) e Marex (15).

A programação segue com atendimento aos conjuntos Catalina e Xavante (16), Eduardo Angelim (17) e Mendara (18). Na segunda quinzena, a coleta contempla Providência (20), Bela Vista (22), Canarinho (23), Panorama XXI (24) e Euclides Figueiredo (25), encerrando o mês em Ó de Almeida (27), Médice I e II (28), Cohab Icoaraci (29) e Parque União (30).

O serviço é destinado a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de mil litros) e faz parte das ações de combate ao descarte irregular, prática que impacta o meio ambiente, compromete a drenagem urbana e favorece a proliferação de doenças.

Além da coleta programada, os moradores também podem solicitar o recolhimento por meio do canal de atendimento via WhatsApp, no número (91) 98405-3100, com prazo de até 72 horas. Outra alternativa é a utilização dos ecopontos disponíveis na cidade, que recebem diferentes tipos de resíduos e contribuem para a destinação ambientalmente adequada.

Para o gerente-geral de Operações da Ciclus Amazônia, empresa responsável pelo serviço, Teodoro Rodrigues, a participação da população é fundamental para combater o problema na cidade. “A coleta programada é uma ferramenta importante para manter a cidade limpa e organizada. É fundamental que os moradores fiquem atentos ao calendário e se programem para descartar corretamente seus resíduos. A colaboração da população faz toda a diferença para reduzirmos os pontos de descarte irregular e garantirmos mais qualidade de vida para todos”, afirma.

Serviço

Cronograma por conjuntos habitacionais:

• 6/4: Verdejantes I, II e III

• 7/4: Tocantins

• 8/4: Império Amazônico

• 9/4: Cordeiro de Farias

• 10/4: Costa e Silva

• 11/4: Paulo Fonteles

• 13/4: Jardim Europa

• 14/4: Carmelândia

• 15/4: Marex

• 16/4: Catalina / Xavante

• 17/4: Eduardo Angelim

• 18/4: Mendara

• 20/4: Providência

• 22/4: Bela Vista

• 23/4: Canarinho

• 24/4: Panorama XXI

• 25/4: Euclides Figueiredo

• 27/4: Ó de Almeida

• 28/4: Médice I / II

• 29/4: Cohab Icoaraci

• 30/4: Parque União

- Solicitação de coleta (fora o calendário de abril)

WhatsApp: (91) 98405-3100

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Prazo: até 72 horas

- Ecoponto São Joaquim (Ciclus Amazônia):

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h | sábado, das 8h às 12h

Serviço gratuito e sem agendamento

- Ecoponto da Prefeitura de Belém (Sacramenta):

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, próximo à Av. Júlio César

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 20h

- Denúncias

Guarda Municipal de Belém: 153 (anônimo)