Outeiro 132 anos: Confira a programação de aniversário da ilha

A comemoração pelo aniversário do distrito de Outeiro, em Belém, segue com tudo neste fim de semana. Depois de uma semana de ações comunitárias promovidas pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), a festa toma conta do estacionamento do Pistão de Outeiro nos dias 19 e 20 de abril, com uma programação gratuita repleta de atrações culturais, desfiles e apresentações musicais.

A abertura da festa será neste sábado (19), a partir das 19h, com o grupo Fit Dance, que vai animar o público com coreografias empolgantes. Em seguida, acontece o tradicional desfile garota outeiro, às 20h, exaltando a beleza local. Na sequência, os shows tomam conta da noite com o cantor Luan Kassio (21h30), Mc Dourado (23h), e a banda Xeiro Verde à meia-noite e meia. Nos intervalos, o som fica por conta do DJ Leo Master.

No domingo (20), a programação segue com música gospel e muito talento para encerrar a festa com chave de ouro. O Ministério Papo com Deus sobe ao palco às 20h, seguido da cantora Patrícia Queiroz, às 21h30.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Cilene Sabino, e a subprefeita de Outeiro, Glenda Amaral, são presenças confirmadas no evento e destacam a importância de valorizar a cultura local e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade com a programação festiva.

Serviço: Aniversário de Outeiro – Festa de Encerramento

Local: Estacionamento do Pistão de Outeiro

Endereço: Bairro Água Boa, distrito de Outeiro – Belém

Datas: Sábado, 19 de abril de 2025 – a partir das 19h, e domingo, 20 de abril de 2025 – a partir das 20h

Entrada gratuita

Confira a programação completa do aniversário de Outeiro

Sábado (19/04)

19h – Grupo Fit Dance

20h – Desfile Garota Outeiro

21h30 – Cantor Luan Kassio

23h – Mc Dourado

00h30 – Banda Xeiro Verde

Intervalos com DJ Leo Master

Domingo (20/04)

20h – Ministério Papo com Deus

– Ministério Papo com Deus 21h30 – Patrícia Queiroz