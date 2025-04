Frota para Mosqueiro e Outeiro é reforçada com gratuidade durante o feriado prolongado

Quem pretende aproveitar o feriado da Semana Santa e de Tiradentes para pegar a estrada rumo a Mosqueiro ou Outeiro vai contar com ônibus extras e tarifa zero em datas específicas. As linhas intermunicipais que fazem os trajetos até os distritos de Belém terão reforço na frota e gratuidade no transporte coletivo nos dias 18 (sexta-feira), 20 (domingo) e 21 (segunda-feira).

O objetivo é atender a tradicional demanda de moradores e turistas que costumam se deslocar para as ilhas durante feriados prolongados. Só na linha Mosqueiro/São Brás, serão 25 ônibus em circulação — dez a mais do que o habitual. As viagens começam na sexta-feira (18), com saídas a partir das 7h30 até as 21h30. No sábado (19), a operação segue com tarifa normal de R$ 7,40, já que não é considerado feriado.

O ponto de embarque em Belém será na Praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso (sentido Entroncamento), esquina com a avenida Ceará. O retorno a partir de Mosqueiro acontece no terminal Maracajá, que também terá reforço na operação, principalmente no domingo e na segunda-feira, com a última viagem prevista para as 21h.

A gratuidade nos ônibus, válida em domingos e feriados, também se aplica a trajetos com destino à Ilha de Mosqueiro, carinhosamente chamada de "Bucólica".

Fiscalização será intensificada

Com o aumento esperado no número de passageiros e a gratuidade da tarifa, a fiscalização também será reforçada. Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) estarão nos pontos de embarque para garantir o cumprimento da ordem de serviço pelas empresas, evitar irregularidades, organizar filas e priorizar o embarque de pessoas com necessidades especiais.

“Os servidores estarão atentos para garantir que a operação funcione de forma adequada, com segurança e respeito aos direitos dos passageiros”, afirmou Isaias Reis, diretor de Transportes da Segbel.

Outeiro também entra na rota do reforço

O distrito de Outeiro também será contemplado com a medida. A linha Outeiro/São Brás, que normalmente opera com 10 veículos, terá a frota dobrada durante o feriado. Assim como em Mosqueiro, os passageiros que utilizarem o serviço nos dias 18, 20 e 21 de abril não pagarão passagem.