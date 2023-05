Confira a programação da Festividade de Santo Antônio 2023 na Igreja dos Capuchinhos, em Belém

A Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos, também conhecida simplesmente como Igreja dos Capuchinhos, localizada na travessa Castelo Branco, em Belém, realiza mais uma edição da tradicional Festividade de Santo Antônio. A programação começa na próxima quinta-feira (31) e vai até 13 de junho, dia em que é celebrado o santo, considerado um dos mais populares do período junino. Em 2023, a festividade tem como tema: “Santo Antônio e o Menino Jesus: Da Encarnação à Cruz”.

O objetivo da festividade é arrecadar recursos para manter o trabalho social desenvolvido há 70 anos pela paróquia, por meio da Casa do Pão dos Capuchinhos, que beneficia mais de 200 idosos com atendimento social, médico, odontológico, nutricional e de evangelização.

Programação

A Festividade de Santo Antônio 2023 terá programação diária ao longo dos treze dias, com a realização da Trezena de Santo Antônio, seguida de Missa, em três horários: de segunda-feira a sexta-feira: às 7h, 12h e 18h. Aos sábados, às 7h, 12h e 19h30. Aos domingos. 7h30, 12h e 18h. A coordenação é do guardião do convento e presidente da Casa do Pão, Frei Martinelly Soares Martins, e da Comissão Organizadora formada por antonianos e voluntários.

Haverá, ainda, atrações culturais e venda de comidas típicas no Arraial de Santo Antônio, em frente à igreja, diariamente a partir das 19h30 horas. Aos domingos, um café da manhã, a partir das 7h, no Salão Bento XV. No sábado (3), terá o Bingo de Santo Antônio, na quadra da Igreja, às 16h30. No domingo (11), será o Jantar de Santo Antônio. No dia 13 de junho, a missa solene será às 7h e a missa de encerramento às 18h, seguida da Procissão dos Lírios e Velas pelas ruas próximas ao templo.

Bênçãos

Durante os treze dias de festividade, haverá bênçãos. Cada dia será dedicado a diversos segmentos, como gestantes; benfeitores e voluntários da Casa do Pão; famílias, esposos e aniversário de casamento; crianças e filhos; pessoas idosas e enfermos; trabalhadores; os que vão partir em viagem; empreendedores e empresários; os objetos de piedade e devoção; as imagens de Santo Antônio; e dos namorados e noivos. No dia 13, dia do Santo Antônio, haverá ainda bênção dos famosos “Pães de Santo Antônio” e ação de graças pelos benefícios recebidos.

Santo Antônio

Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, nome de batismo, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, era filho único. A formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar recolhido em oração.

É conhecido como protetor das causas perdidas, dos casamentos e dos pobres. É o santo dos milagres, fez muitos ainda em vida, durante as pregações, nas praças e igrejas - muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados.

Ele morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos, por isso é conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas também como Santo Antônio de Lisboa, por ser a cidade de origem. Após a morte, ocorreram muitos milagres.

Onze meses depois foi beatificado e canonizado. Quando o corpo dele foi exumado, a língua estava intacta. A relíquia está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, em Pádua (Itália). A canonização do santo foi realizada pelo papa Gregório IX, na Catedral de Espoleto, em 30 de maio de 1232.

Mais informações: A programação cultural-religiosa será na Igreja dos Capuchinhos, na Travessa Castelo Branco esquina da Avenida Conselheiro Furtado, no bairro de São Brás.

Casa do Pão dos Capuchinhos, na avenida Conselheiro Furtado, entre avenida José Bonifácio e travessa Castelo Branco. Contato: (91) 3073-1525 e casadopao.cp@hotmail.com. Horário: diariamente, das 8h às 12h e das 14h às 17h.