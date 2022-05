Comunidade São João Paulo II apresenta cartaz da Festividade neste domingo (21)

A comunidade Caju (Casa da Juventude Católica) comunica que lançará o cartaz da Festividade de São João Paulo II 2022, às 17h, deste domingo (22), no final da missa na Igreja São João Paulo II, na travessa Mauriti, nº 1753, bairro da Pedreira, em Belém do Pará.

Coordenadora geral da Comunidade Caju, Paula Daniela informou que a apresentação da peça é um momento esperado pela comunidade que congrega e participa das celebrações na igreja.

Ela também enfatizou que a peça é um instrumento de evangelização nas casas, além de um meio de divulgação. "A gente lança antecipadamente para as pessoas conhecerem a nossa Festividade, para que possam se programar e participar conosco em outubro”, disse Paula Daniela.

Neste domingo, os fiéis conhecerão o tema da Festividade 2022, que traz uma exortação sempre atual para os cristãos seguirem. “Essa fase de preparação, com o lançamento do cartaz que traz o tema que vamos abordar, posso adiantar que será bem especial, pois traremos uma temática muito necessária para todos nós enquanto cristãos católicos e cidadãos, que precisamos ser testemunhas de fé onde quer que estejamos”, disse a coordenadora.

Mais sobre a Caju

A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1959 pelo cônego Raul Tavares de Sousa. A comunidade busca anunciar Jesus Cristo e seus ensinamentos a todos, com foco na evangelização da juventude. Atualmente, a Caju atua junto a populações no entorno da sede, na avenida Almirante Barroso, nº 883, no bairro do Marco, em Belém, e, também, em missões em ilhas.

SERVIÇO

Casa Caju apresenta cartaz da Festividade de São João Paulo II 2022

Data/Hora: Domingo, 22, após a missa das 17h

Local: Igreja São João Paulo II, na travessa Mauriti, nº 1753, entre as travessas Visconde e Marquês.

Contatos: Edenice Freire (91) 98263.7470 / Élida Miranda (91) 99991.5223.

E-mail: imprensa@comunidadecaju.com.br.