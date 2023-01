Comunicação: interessados em trabalhar em rádio e TV farão Processo Seletivo

Jovens e adultos com interesse em conhecer os setores operacionais do rádio e da televisão podem se inscrever, até o dia 25 deste mês de janeiro, para o Processo Seletivo da Escola de Comunicação Papa Francisco. Essa escola oferta o Curso Técnico em Comunicação de Rádio e Televisão, a fim de preparar pessoas para esse mercado de trabalho.

A coordenação do curso informa que, para participar do Processo Seletivo 2023, a pessoa deve ter concluído o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00; estar vacinada (o) com no mínimo duas doses da vacina contra a covid-19 (será necessário levar impresso no ato da inscrição o comprovante de vacinação emitido pelo Conecte-SUS); não estar matriculado em outro curso técnico ou superior e preencher presencialmente a ficha de inscrição na sede da escola. No ato da inscrição, o candidato deve levar cópia da RG, CPF e comprovante de residência.

Inscrições

O curso é gratuito e ministrado de segunda a sexta-feira no turno da tarde. As inscrições presenciais podem ser feitas até o dia 25, das 14h30 às 18h, na sede da Escola de Comunicação Papa Francisco, na passagem São Francisco, 198, na avenida Duque de Caxias, entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas.

Fases do processo seletivo

O processo seletivo abrange duas fases. Na primeira, o candidato faz uma prova de redação, a ser aplicada no dia 30 de janeiro, às 16h, na sede da escola. Os aprovados serão convocados, na segunda fase, para uma entrevista, na qual serão selecionados os alunos que vão compor a turma de 2023. Informações em: (91) 3355-4415 e 99836-4923.