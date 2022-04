Comissão do Ministério da Economia aprova captação de recursos para igarapé Mata Fome, em Belém

A Comissão de Financiamentos Externos, órgão ligado ao Ministério da Economia, aprovou, na quinta-feira (7), a captação de recursos para o projeto de macrodrenagem da bacia hidrográfica do igarapé Mata Fome, em Belém, obra a ser executada pelo município. Os recursos serão de 60 milhões de dólares, algo em torno de R$ 300 milhões, e virão do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), com contrapartida dos cofres da Prefeitura.

Ainda segundo a coluna R-70, do jornal O Liberal e que publicou hoje essa informação, a aprovação pela Comissão é um passo importante para que a prefeitura de Belém consiga captar os recursos e dar início às obras, que, de acordo com o projeto, serão divididas em três fases, com micro e macrodrenagem, sistema viário e urbanização. A bacia do Mata Fome, no bairro do Benguí, abrange cerca de 8,3 quilômetros de canais, distribuídos por uma área de 535,03 quilômetros quadrados.

No twitter, o prefeito Edmilson Rodrigues comentou o assunto. “Aprovamos há pouco o projeto da macrodrenagem da bacia do Mata-fome na comissão de financiamento externo do governo federal. Uma vitória importante para nosso governo e para Belém”. A secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, também nessa mesma rede social, se disse feliz com essa aprovação. “Uma área muito necessitada de obras estruturantes e macrodrenagem”, afirmou.