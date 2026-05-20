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Comida di Buteco divulga campeão estadual; estabelecimento de Ananindeua foi o vencedor

Representante de Ananindeua conquistou o título regional e vai disputar a fase nacional do concurso gastronômico

O Liberal
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Kassahara Boteco (Divulgação)

O Kassahara Boteco, de Ananindeua, foi o grande vencedor da etapa regional do Comida di Buteco 2026 em Belém e será o representante paraense na disputa nacional do concurso, considerado o maior circuito de botecos do País. O resultado foi anunciado na noite de quarta-feira (20), durante a cerimônia de premiação realizada em uma casa de shows no bairro da Condor, na capital paraense.

Marcelino Vieira, sócio-proprietário do Comida Di Buteco 2026, campeão regional, comentou que vencer o concurso é resultado de muito esforço e dedicação. "A premiação é muito importante para nós, estamos no meio de muita gente boa, culinária paraense é muito forte. Agora é ir para São Paulo e manter esse prêmio de melhor boteco do Brasil aqui para o Pará".

Em segundo e terceiro lugares ficaram os botecos "Éguatchê", localizado na Marambaia, em Belém e o Paladar Gi, localizado na Av. Dom Vicente Zico (Arterial 18), também em Ananindeua. 

A edição deste ano reuniu 21 estabelecimentos de Belém e Ananindeua, que participaram do circuito entre os dias 10 de abril e 3 de maio. Os bares foram avaliados pelo público e por um júri técnico em quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O prato inscrito teve peso de 70% na nota final.

Kassahara Boteco representará o Pará na etapa nacional

Com a conquista regional, o Kassahara Boteco assume a missão de representar o Pará na etapa nacional do concurso, que reúne os vencedores de todas as cidades participantes do Brasil. A expectativa em torno da disputa ganhou ainda mais força após Belém conquistar, em 2025, o título de Melhor Buteco do Brasil com a Confraria do Fraga.

Agora, o representante de Ananindeua buscará manter o título nacional no Pará e reforçar o protagonismo da gastronomia paraense no cenário brasileiro.

Conheça o petisco vencedor

 A 15ª edição do concurso trouxe como desafio inédito: a utilização de verduras na composição dos petiscos, estimulando a criatividade dos participantes e valorizando ingredientes presentes na culinária regional.

O petisco vencedor é o "Boca de Jambu", que são rolinhos de filé-mignon, recheados com queijos condimentados e especiarias regionais, semicobertos com creme de queijo e farofa de castanha-do-pará. Servidos com geleia de bacon, maionese de jambu, molho de pimenta do Kassahara e palitos de macaxeira frita. 

Perguntando sobre de onde teria vindo a ideia do petisco vencedor, Marcelino explicou que a delícia surgiu de uma expressão paraense... "Queríamos trazer algo bem regional, começando pela expressão 'Boca de Jambu', juntando filé mignon com jambu, já que a edição deste ano pedia petiscos com verduras, e aí virou um sucesso", 

Concurso valoriza tradição dos botecos

Criado em 2000, o Comida di Buteco se consolidou como um movimento de valorização da cozinha popular e dos empreendimentos familiares. Além da competição gastronômica, o evento movimenta a economia local, impulsiona pequenos negócios e fortalece a cultura dos botecos em diferentes regiões do País.

A cada edição, cerca de 20% dos participantes são renovados, ampliando a visibilidade de novos estabelecimentos e incentivando a diversidade gastronômica entre os concorrentes.

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Comida Di Buteco
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