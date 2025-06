Com mais de 430 mil exemplares no acervo, a Biblioteca Central da UFPA passará por reformas

A Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará (UFPA) atende diariamente cerca de 1000 usuários – sejam vinculados à universidade ou não – que podem acessar serviços presenciais ou remotos, como espaço de estudos, cópias de livros e acervo digital. Em junho, a biblioteca entrará em reforma, que tem previsão de durar 90 dias.

A Biblioteca Central foi fundada em 1962 e funcionou em locais provisórios durante 10 anos, na Av. Governador José Malcher e posteriormente na Rua José Bonifácio. Em 1972, a biblioteca foi inaugurada no Campus Universitário do Guamá da UFPA, sendo que passou a ser chamada de Biblioteca Central apenas em 1975.

A finalidade do órgão é atuar como facilitador do acesso ao conhecimento, uma vez que ele media o processo de ensino-aprendizagem, a fim de prover serviços de informação presenciais, virtuais, produtos impressos, eletrônicos e em outras mídias.

O estudante Vinícius Araújo defende que a Biblioteca Central é muito importante para a formação acadêmica. “Alguns livros são bem difíceis de achar, então a biblioteca da UFPA nos dá esse suporte. Livros importantes que, se fossemos comprar, seria inacessível para a realidade de muitos”, argumenta.

Segundo dados da Biblioteca Central, em 2024, o acervo físico contava com 109.218 títulos e 430.159 exemplares, entre livros, teses, dissertações, dicionários e outros conteúdos. Além disso, a biblioteca registrou 23.650 empréstimos e 14.908 usuários cadastrados. Os dados também indicam que o órgão atende em torno de 1000 usuários por dia.

Serviços da Biblioteca Central

O bibliotecário-documentalista da Biblioteca Central Thyago dos Santos Costa explica que o carro-chefe da biblioteca são os espaços de estudo, onde as pessoas vão para estudar e socializar. “Dentro desse espaço de estudo, temos a área de convivência, onde as pessoas podem descansar e conversar; a sala do estudante empreendedor, que os alunos podem agendar para estudar em grupo; e os salões de estudo”, detalha.

Além de estudar, os usuários têm acesso a outros serviços presenciais, como empréstimo de livros, cópia de livros e solicitação de documentações. De forma digital, a Biblioteca Central disponibiliza, por exemplo, repositórios, biblioteca digital, gerador de fichas catalográficas, palestras acadêmicas para os alunos.

As pessoas que têm vínculo com a UFPA – como discentes, docentes e funcionários – podem acessar todos os serviços da Biblioteca Geral. Quem não tem vínculo, ou seja, a comunidade geral, pode usufruir da maioria dos serviços, como estudar no prédio da biblioteca e tirar cópias de livros, mas o empréstimo só é permitido para quem tem vínculo.

Para quem deseja emprestar um livro na UFPA, é necessário estar em situação regular nas bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas (sem pendências e com o cadastro atualizado). Em seguida, deverá apresentar seu número de matrícula e documento com foto no balcão de atendimento, e por fim, confirmar a operação digitando sua senha. O empréstimo dura 14 dias e pode ser renovado por mais 14 dias, caso o livro não esteja reservado.

Reforma

Para garantir a segurança dos usuários e estrutural, além do conforto, será realizada uma reforma no telhado e no forro do salão principal de estudo “Ruth Condurú”, com o objetivo de eliminar goteiras e a degradação natural do material que vem comprometendo a conservação do ambiente.

A reforma começa no dia 16 de junho, com previsão de duração de 90 dias. “É uma demanda antiga da biblioteca. O prédio já tem um bom tempo e começou a apresentar problemas no telhado e no forro. Isso põe a segurança dos alunos e da comunidade que a utiliza em risco”, explica Thyago Costa.

O estudante João Pedro Menezes acredita que a reforma é importante. “Acho que é extremamente necessário sempre estar se atualizando, tanto os livros quanto o ambiente como um todo”, afirma.

Durante esse período de reforma, os espaços físicos da biblioteca ficarão com o atendimento suspenso, mas os serviços continuarão em funcionamento. “Para nós da biblioteca, é muito importante que não afete muito o nosso serviço para o usuário. Então, não será possível o aluno vir aqui estudar, mas ele vai poder utilizar outros serviços”, informa Thyago Costa.

O serviço de empréstimo continuará disponível. Para emprestar um livro, o usuário precisará preencher um formulário online, disponibilizado no site da Biblioteca Central, para informar qual livro ele tem interesse de pegar emprestado e depois buscar na biblioteca.

Além disso, os serviços disponíveis no meio digital estarão funcionando normalmente, como o acesso ao catálogo online, ao portal de repositórios e de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). “Outros serviços que fazemos de maneira presencial, o usuário também pode solicitar de forma online, como o Nada Consta”, completa o bibliotecário.

Confira os serviços que vão continuar online:

Repositórios Institucionais;

Geração de Ficha Catalográfica;

SOS Normaliza;

Normas Técnicas;

Minha Biblioteca;

Pré-cadastro de usuários;

Nada Consta;

Treinamentos remotos.

Serviços Presenciais (com restrições):

Empréstimos (atendimento agendado): Agende aqui;

Devoluções diretamente no balcão de atendimento;

Escritório de Direitos Autorais (atendimento agendado no e-mail: edabc@ufpa.br);

Obras raras (atendimento agendado no e-mail: obrasrarasbc@ufpa.br);

Treinamentos Portal de Periódicos presencial (atendimento agendado no e-mail: bcperiodicos@ufpa.br).

Serviços que estarão suspensos:

Utilização dos espaços da biblioteca (salas de estudo, acervo físico, etc.);

Atendimento aos sábados.

Serviço:

Funcionamento da Biblioteca Central da UFPA durante a reforma (atividade internas e online)

Dias: segunda a sexta.

Horário: 8h às 20h.