Ônibus se envolvem em colisão e deixam trânsito lento na avenida Centenário

Dois ônibus colidiram em um trecho da avenida Centenário, em Belém, na tarde deste sábado (2). Não há informações sobre feridos.

O choque envolveu um coletivo do transporte urbano e um ônibus de turismo, que se chocaram próximo a um estabelecimento de estética, nas proximidades do bairro Bengui. Após o acidente, o tráfego no perímetro apresentou lentidão.

VEJA MAIS

Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver que a parte da frente do ônibus de turismo atingiu a traseira do outro veículo, que fazia linha interurbana. No entanto, a redação integrada de O Liberal não recebeu nenhuma informação de vítimas por conta do acidente, apenas de danos materiais.