Coleta de Emaús 2025 ocorrerá em junho e está com inscrições abertas para voluntários em Belém

A 52ª edição da Grande Coleta de Emaús foi antecipada para o dia 29 de junho. A tradicional campanha anual de arrecadação de materiais recicláveis foi adiantada devido às mudanças no calendário da capital paraense diante da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30. A decisão busca garantir maior eficiência na coleta e no engajamento de parceiros. Além disso, estarão abertas até o dia 13 de maio as inscrições para voluntários interessados em ajudar na arrecadação, triagem e logística.

A antecipação, além de garantir uma logística mais eficiente, visa preparar a estrutura do galpão do instituto para receber novas doações. A Coleta de Emaús inclui a montagem de pontos de arrecadação em vários bairros, para incentivar as doações de itens como roupas, brinquedos, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis e livros. A coleta é feita das 8h às 17h. Além dos pontos fixos, caminhões coletores passam por um roteiro já determinado.

Voluntários

Os corações solidários que desejam se voluntariar podem se inscrever até o dia 13 de maio de 2025. Os interessados em ajudar serão direcionados para a arrecadação, triagem e também logística no dia da coleta. O cadastro é feito através do formulário de inscrição no site do Movimento de Emaús.

Missão

A coleta anual do Movimento República de Emaús, além do impacto ambiental, reforça o trabalho de educação e mobilização comunitária. Este ano a temática do evento será a mesma do ano passado: ‘Vivendo o presente, projetando o futuro: cuidar do meio ambiente é defender crianças, adolescentes e jovens’. O tema é uma carta a ser entregue para a população, refletindo sobre a missão do movimento e, agora, a defesa de direitos vinculada à defesa do meio ambiente.

O Movimento República de Emaús é uma organização social que atua em Belém do Pará há mais de 50 anos, com foco na inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Com sede na avenida Padre Bruno Sechi, n.º 17, no bairro do Bengui, a instituição trabalha com a educação, capacitação profissional e sustentabilidade, promovendo ações que unem geração de renda, reciclagem e preservação ambiental.