Emaús antecipa campanha anual de coleta por conta da COP; saiba quando será

Com a aproximação da COP 30 e as consequentes mudanças no calendário da cidade de Belém, o Movimento República de Emaús decidiu antecipar sua tradicional campanha anual de arrecadação de materiais e resíduos recicláveis para o primeiro semestre de 2025. A decisão busca garantir maior eficiência na coleta e no engajamento de parceiros e voluntários. Este ano, a coleta ocorrerá no dia 29 de junho. Para garantir espaço no galpão que acomoda os materiais, a arrecadação, que já ocorre diariamente, será suspensa temporariamente no dia 30 de maio.

"Por toda a questão da mudança de calendário que houve na cidade toda, incluindo o calendário escolar, e também [para garantir] a infraestrutura necessária para realizar a coleta, que inclui a doação de caminhões, a utilização de roteiros na cidade e a arrecadação de alimentos, camisa, cartazes para a Grande Coleta", explicou Georgina Cordeiro, coordenadora geral do movimento.

A necessidade de captar doações em um período estratégico, antes que empresas e parceiros destinem recursos a outras iniciativas, é um ponto crucial. "No ano passado, nós já sentimos dificuldade. Quando chegamos com os pedidos de doação, alguns patrocinadores já tinham feito doações para outras instituições e eventos. Com a aproximação da COP 30 e tudo que a gente já está sentindo na cidade, vimos que a gente tinha que se antecipar e fazer no primeiro semestre. Depois das férias de julho, tudo vai girar em torno da COP", acrescentou Georgina.

Além de garantir uma logística mais eficiente, a antecipação visa preparar a estrutura do galpão do movimento para receber novas doações. "Estamos trabalhando na perspectiva de esvaziar o galpão para poder receber as novas doações", destacou a coordenadora.

Mailde Santos, coordenadora da expressão campanha de Emaús, explica que a arrecadação de materiais, feita tanto diretamente na sede da instituição, quanto em visitas agendadas a órgãos, será suspensa no dia 30 de maio. “A feira semanal, que ocorre toda quarta-feira permitindo a aquisição de produtos disponíveis no nosso galpão, vai até 13 de junho e retorna após a Grande Coleta anual”, acrescenta. Mailde reforça a necessidade de empréstimos de caminhões para a coleta do dia 29 de junho, bem como de doações de alimentos para os cerca de mil voluntários que serão mobilizados.

Missão

A coleta anual do Movimento República de Emaús, além do impacto ambiental, reforça o trabalho de educação e mobilização comunitária. Em 2025, a temática do evento será a mesma do ano passado: ‘Vivendo o presente, projetando o futuro: cuidar do meio ambiente é defender crianças, adolescentes e jovens’. "A gente transforma esse tema numa carta que é entregue para a população, refletindo sobre a missão do movimento e, agora, a defesa de direitos vinculada à defesa do meio ambiente", concluiu Georgina.

O Movimento República de Emaús é uma organização social que atua em Belém do Pará há mais de 50 anos, com foco na inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Com sede na avenida Padre Bruno Sechi, número 17, no bairro do Bengui, a instituição trabalha com a educação, capacitação profissional e sustentabilidade, promovendo ações que unem geração de renda, reciclagem e preservação ambiental.