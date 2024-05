Colégio Adventista de Ananindeua arrecada cabelo para vítimas de escalpelamento

No próximo dia 29 de maio, será lançado o projeto Fios de Ouro, que visa a arrecadação de cabelos para vítimas de escalpelamento na região amazônica. As doações podem ser feitas diretamente na Colégio Adventista, em Ananindeua, durante todo o dia de ação. No local haverá uma equipe de cabeleireiros especializados para que o corte de cabelos seja feito da forma correta e adequada à doação.

Ao todo, os organizadores da campanha esperam beneficiar entre 50 e 70 meninas. A expectativa é receber cerca de 30 doações. O material arrecadado será entregue no dia 1º de junho no espaço de funcionamento do Projeto Espaço Acolhe. Além dos cabelos (higienizados e organizados em mechas), na ocasião, será feita a distribuição de kits de higiene e roupas novas para as meninas acolhidas pelo projeto.

Para a coordenadora do projeto e orientadora educacional da instituição de ensino, Mônica Yamaoka, a campanha, além de beneficiar as vítimas, visam a conscientização através da educação, ensinando as medidas de prevenção ao escalpelamento.

“Nós decidimos trabalhar esse assunto para sensibilizar, promovendo uma conscientização sobre o escalpelamento por meio dessa campanha educativa, com palestras de sala em sala, mostrando o risco e a consequência dessa lesão tão grave. Oferecemos um programa educacional em que ensinamos as medidas de segurança e de prevenção. Nós também, aqui no colégio, encontramos uma parceria com o Espaço Acolher e com algumas cabeleireiras que já sabem a técnica para cortar os cabelos onde são doados para fazer as perucas”, disse Monica.

VEJA MAIS

Quem pode doar?

Qualquer pessoa pode doar, inclusive crianças. Não há limitação para tipos de cabelos: podem ser crespos, lisos, com ou sem química, desde que tenham pelo menos 20 cm de comprimento.

Impactos da autoestima

O acidente de escalpelamento ocorre quando o couro cabeludo é arrancado bruscamente após o cabelo se enrolar no eixo do motor de embarcações, meio de locomoção comum na região amazônica, principalmente nas regiões das ilhas e no interior do estado.

O acidente causa sequela por deixar parte da cabeça sem pele e, consequentemente, sem cabelo. Isso tem um impacto muito grande na aparência e na autoestima, tanto de mulheres, quanto de homens. “Nós trabalhamos a empatia, buscamos compreender e atender a necessidade do outro de forma prática e solidária”, esclarece a coordenadora do projeto.

Serviço

Projeto Fios de Ouro

Data: 29 de maio de 2024

Horário: a partir das 08h

Local: Escola Adventista da Cidade Nova (Tv. We Sessenta e Um, 1162 - Cidade Nova, Ananindeua - PA, 67140- 030)

Requisitos: Qualquer pessoa pode doar, inclusive crianças (os cabelos podem ser crespos, lisos, com ou sem química), desde que tenham pelo menos 20 cm de comprimento.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)