'Cisne Branco': navio-veleiro da Marinha está aberto para visitação pública neste final de semana

O Navio-Veleiro "Cisne Branco", um dos mais tradicionais da Marinha do Brasil, está em Belém neste final de semana e aberto para visitação pública gratuita. Aportado na Escadinha da Estação das Docas, o Navio-Veleiro exerce funções diplomáticas e de relações públicas e representa o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais e divulga a vida a bordo e preza pelas tradições navais, além de divulgar o conceito de Amazônia Azul.

O “Cisne Braco” também atua no complemento à formação marinheira do pessoal da MB a partir do embarque de Aspirantes da Escola Naval, de alunos do Colégio Naval, das Escolas de Aprendizes-Marinheiros e das Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Outra função do navio é difundir a mentalidade marítima na sociedade brasileira, divulgar a importância do mar para o desenvolvimento nacional e o conceito de Amazônia Azul.

De acordo com o Capitão Tenente, Arthur Janeiro, já é um costumo o navio abrir para exposições por onde passa. “Uma das nossas principais missões é chamar a sociedade brasileira para o mar. E essa é uma forma de ensinar para a população um pouco do que é a Amazônia Azul, a missão da Marinha do Brasil, a importância que o mar tem também na economia do país”, declarou.

Ainda segundo o Capitão Tenente Janeiro, “O Cisne Branco é um veleiro de grande porte, inspirado em um veleiro da segunda metade do século XIX. O mastro central tem 46 metros de altura. Poder conhecer o Cisne Branco é uma oportunidade única. Será um belo evento”, concluiu.

Feliz por poder fazer um programa diferente neste sábado, o Servidor Público, Leão Neto, de 34 anos, comemora a oportunidade de levar o filho Samuel, de 6 anos, para a visitação. “É algo bem atípico para gente né? Extremamente interessante! Poder trazer meu filho para visitar e ainda receber todo esse conhecimento sobre a Marinha do Brasil é uma oportunidade única”, celebrou.

Leão Neto de 34 anos levou o filho Samuel de 6 anos para a visitação (Carmem Helena (O Liberal))

Agende-se

Visitação pública do Navio-Veleiro "Cisne Branco"

Data: 26 e 27/08

Hora: 10h às 15h

Local: Escadinha da Estação das Docas, Av. Mal. Hermes, em Belém (PA).