Navio-veleiro 'Cisne Branco' abre para visitação pública em Belém

O Navio-veleiro (NVe) “Cisne Branco”, um dos mais tradicionais da Marinha do Brasil (MB), ficará aberto para visitação pública gratuita, neste fim de semana, nos dias 26 e 27 de agosto, das 10h às 15h, no Escadinha da Estação das Docas, em Belém (PA). O programa cultural oferece à população a oportunidade de conhecer a história e rotina do navio e se familiarizar com a vida de bordo.

O navio

O “Cisne Branco” exerce funções diplomáticas e de relações públicas, tendo como missão representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais, divulgar a mentalidade marítima e preservar as tradições navais.

Navio-veleiro "Cisne Branco" Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil Divulgação Marinha do Brasil

Esse navio também atua no complemento à formação marinheira do pessoal da MB a partir do embarque de Aspirantes da Escola Naval, de alunos do Colégio Naval, das Escolas de Aprendizes-Marinheiros e das Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante.

Outra função do navio é difundir a mentalidade marítima na sociedade brasileira, divulgar a importância do mar para o desenvolvimento nacional e o conceito de Amazônia Azul.

Serviço (visitação pública)

Data: 26 e 27 de agosto de 2023

Horário: de 10h às 15h

Local: Escadinha da Estação das Docas, Av. Mal. Hermes, em Belém (PA).

Visita para imprensa e familiares

No dia 29, das 13h30 às 15h30, o Navio estará aberto para visitação de colaboradores dos veículos de Comunicação/imprensa e familiares. Interessados devem encaminhar os nomes dos visitantes para a Assessoria de Comunicação Social do Comando do 4º Distrito Naval.