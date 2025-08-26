Capa Jornal Amazônia
Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio chega 47ª edição no conjunto Satélite

Festividade iniciará no próximo dia 04 de setembro com a procissão no bairro no dia 7 de setembro

Vito Gemaque
fonte

Comunidade católica do Satélite se prepara para o 47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio. (Igor Mota)

A 47ª edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio terá início no dia 4 de setembro, com ampla programação na Paróquia-Santuário, localizada no conjunto Satélite, em Belém. A grande procissão do Círio ocorrerá no dia da Independência do Brasil (7/9), após missa celebrada na Comunidade Imaculado Coração de Maria, às 7h.

Durante os festejos, que se estendem até 14 de setembro, a comunidade católica contará com atividades religiosas e culturais, incluindo apresentações de artistas como Jorginho Gomez, Nilson Chaves, Banda Sayonara, FB Mania, entre outros.

A abertura oficial da festividade será no dia 4, às 19h, com o envio das equipes de trabalho. No dia seguinte (5/9), haverá a apresentação do manto da imagem, também às 19h. No sábado (6/9), véspera do feriado, ocorre a missa seguida da Trasladação, saindo do Santuário de Nossa Senhora do Bom Remédio em direção à Comunidade Imaculado Coração de Maria, onde haverá celebração às 20h30.

Neste ano, a procissão do Círio terá um percurso de 4,66 km, no feriado de 7 de setembro. A saída será da Comunidade Imaculado Coração de Maria, no conjunto Pedro Teixeira. O trajeto segue pela rua B, avenida Mário Covas, entra no conjunto Satélite pela SN-01 (Pentecostal) e prossegue pela WE-09, SN-06, WE-10, SN-09, WE-07, SN-06, WE-11, SN-03, WE-07, encerrando na Paróquia-Santuário.

À noite, a programação cultural começa após a Romaria dos Devotos, com apresentação de Jorginho Gomez. Nos dias seguintes, haverá shows da Banda Arcanjos (8/9), Nandinho Pressão (9/9), Nilson Chaves (10/9), Banda Sayonara (11/9), Banda FB Mania (12/9), Banda Quero Mais (13/9) e o encerramento com a Banda Georocks (14/9).

A programação religiosa contará com diversos sacerdotes convidados ao longo dos 14 dias. O novo arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, presidirá celebração no dia 13, às 19h. Já o arcebispo emérito Dom Alberto Taveira participará no dia 9, também às 19h. A organização estima público diário de 300 a 400 pessoas durante a semana e cerca de 800 nos finais de semana.

Entre as novidades, está a realização de bingos todas as noites, após os shows. “A diferença neste ano é a experiência do bingo em todas as noites. Em todas as paróquias há essa tradição cultural. Antes fazíamos apenas em um dia. Agora vamos realizar todos os dias, porque as pessoas gostam”, explica Gisele Pinheiro, da coordenação da festividade, ao lado do marido, Halex Pinheiro. As cartelas custarão R$ 20 para o grande bingo da Independência e R$ 5 para os demais dias.

