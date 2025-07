Círio 2025: Saiba como se inscrever para o voluntariado da Cruz Vermelha em Belém

A Cruz Vermelha Brasileira – filial Pará abriu as inscrições para o Projeto Círio 2025, que oferece treinamentos voltados à capacitação de voluntários para atuar com primeiros socorros e apoio humanitário nos eventos e procissões do Círio, em Belém.

Os treinamentos começam neste sábado, 26, e ocorrem semanalmente aos sábados, no Centro Universitário Fibra, localizado na avenida Gentil Bittencourt, 1144, no bairro de Nazaré, em Belém. Cada participante deve comparecer a apenas um treinamento, podendo escolher entre os turnos da manhã (das 8h às 12h) ou da tarde (das 14h às 18h).

Como se inscrever para ser voluntário da Cruz Vermelha em Belém?

As inscrições para o Projeto Círio 2025 da Cruz Vermelha podem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial:

👉 www.e-inscricao.com/cvbpa/projetocirio2025

O prazo de inscrição segue até o dia 28 de setembro ou até o preenchimento total das vagas. Por isso, é importante garantir sua participação o quanto antes.

Quanto custa para se inscrever?

A taxa de inscrição varia de acordo com o mês em que o voluntário realizar o cadastro. Confira os valores atualizados:

Julho: R$ 20,00

Agosto: R$ 25,00

Setembro: R$ 30,00

O pagamento pode ser feito via Pix ou Cartão de Crédito, diretamente na plataforma de inscrição.

Por que participar do voluntariado da Cruz Vermelha?

O Projeto Círio é uma das maiores mobilizações voluntárias da Cruz Vermelha no estado do Pará. Além de contribuir com o bem-estar e segurança dos romeiros, os participantes adquirem conhecimento prático em primeiros socorros e vivenciam uma experiência única de solidariedade e serviço humanitário.