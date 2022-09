Círio 2022 terá participação maciça de fiéis, diz bispo auxiliar

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a transcorrer em 9 de outubro próximo, dois anos após o pico da pandemia da covid-19, vai ter a participação ativa de muitos fiéis que se mostram entusiasmados com a possibilidade de novamente tomar parte naquela que é considerada a festa maior dos paraenses. Essa é a expectativa do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, externada nesta quarta-feira (21), na Cúria Metropolitana de Belém.

"Eu creio que o Círio deste ano de 2022 será um Círio muito bem participado, com uma grande afluência de fiéis, porque nos dois últimos dois anos não foi possível realizar o Círio (de forma presencial), e pelo que nós estamos percebendo o povo está com um grande desejo de elevar os olhos, a mente e o coração para os céus e agradecer a Deus pela saúde, pelo vencimento da pandemia e por tantas outras graças alcançadas, além de manifestar a própria sensibilidade da própria religião, da própria fé, da admiração por Nossa Senhora", destacou dom Antônio.

O bispo disse observar um clima de festa entre as pessoas em Belém. "Há um entusiasmo muito grande, isso a gente percebe, por exemplo, na pergunta da pessoas. A grande pergunta é: Vai ter Círio? E essa pergunta já está ecoando há muito tempo, o povo está querendo saber se vai haver ou se não vai haver. Vai haver, e nós estaremos juntos", afirmou.

Dom Antônio lembrou que presidiu a celebração do evento de formação de coordenadores de

encontros de peregrinação, e o local estava lotado. "Então, eu creio que todos os eventos que compõem o Grande Círio vão estar realmente lotados; as romarias, as procissões, a Procissão Fluvial, a Trasladação, o Círio e também as várias celebrações que compõem o Grande Círio de Nossa Senhora de Nazaré", disse.

Bem-aventurada

Para o bispo auxiliar de Belém, "o Círio é a maior manifestação de carinho, de afeto do povo católico para com Nossa Senhora". "O Círio é a realização da profecia: "Todos me chamarão Bem-aventurada".

Ao se reportar aos fiéis, dom Antônio ressaltou que o Círio 2022 tem como tema "Maria, Mãe e Mestra", com o qual a Igreja Católica pede à sociedade a reflexão sobrea inseparabilidade entre maternidade e educação. "A Igreja está muito preocupada com o mundo e quer renovar o mundo a partir da educação, mas uma educação materna, uma educação paterna, uma educação ética, uma educação humanista, uma educação profundamente afetiva, e onde há essa inseparabilidade entre maternidade, paternidade e educação, aí nós temos um progresso verdadeiramente humano, capaz de preservar a dignidade da pessoa". "Um bom Círio a todos, que possamos renovar essse desejo de promover um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano", concluiu.