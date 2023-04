Cientista Jaqueline Goes destaca, em Belém, importância das campanhas de vacinação infantil

“A gente combate a desinformação com informações corretas”, afirma Jaqueline Goes, biomédica e doutora que decodificou o genoma do SARS-Cov-2, causador da pandemia da covid-19. Na terça-feira (25), ela esteve em Belém para participar do lançamento, pela ONU, da campanha “Bora Lá Vacinar”, objetivando estimular a vacinação infantil.

A programação ocorreu em um centro comunitário do Jurunas. A cientista coordenou uma oficina de capacitação para 50 mulheres atuarem como agentes multiplicadoras no bairro. A seguir, a entrevista que ela concedeu à Redação Integrada de O Liberal.

Como aumentar a cobertura vacinal em um cenário de fake news e negacionismo?

Eu acho que, pensando em fake news e negacionismo, realmente há necessidade da gente trazer informações verdadeiras a respeito das vacinas, das campanhas de vacinação. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente combate a desinformação com as informações corretas. Então, aqui, essa iniciativa é uma iniciativa que está combatendo essa desinformação.

Daí, ao combater a desinformação e ganhar a confiança das famílias, a gente consegue mobilizar essas famílias para que elas possam atualizar os calendários vacinais de suas crianças. Não só das crianças, mas também dos adultos e adolescentes. E aí gente consegue ter essa aderência da população. Então tudo começa com a informação.

É possível estimular um prazo para que o país volte a ter uma cobertura vacinal maior?

Eu acho que tudo vai depender de como as campanhas de vacinação conseguem atingir essas populações. Um prazo para isso é um pouco complicado da gente conseguir estimar. Mas eu acho que três, quatro, cinco meses após uma campanha de vacinação é possível se medir como que está a cobertura vacinal.

As campanhas normalmente são muito efetivas, sejam elas de mídia, sejam elas campanhas mais focais como essas aqui. Eu acredito que, se o Brasil investir em campanhas de vacinação e em massa, principalmente de comunicação que atenda toda a população, que alcance toda a população, a gente tem uma aderência maior.

O Brasil é um líder internacional em campanhas de vacinação. Antes de todo esse processo de fake news e de negacionismos, nós nunca tivemos problemas com a vacinação infantil. Pelo contrário - nós sempre mostramos um potencial enorme de aderência. Então eu acredito que é mais uma questão educacional para isso retomar.

Em relação aos demais estados, aqui no Pará quais são os principais desafios na área da imunização?

Eu acredito que, no momento, os principais desafios realmente sejam relacionados à aderência da população. As vacinas são disponibilizadas gratuitamente através da rede do SUS em todas as unidades de saúde. Pelo menos as unidades municipais e as unidades básicas conseguem oferecer as vacinas de forma gratuita. Então é mais a aderência da população mesmo.

No passado, essas mães se vacinaram. Mas agora não levam seus filhos para serem imunizados. Qual a mensagem que deve ser passada para essas mães?

Eu acho que a mensagem que a gente pode fixar principalmente é que doenças que foram erradicadas e já não faziam parte mais do nosso cotidiano estão voltando. A exemplo da poliomielite, uma série de outras doenças. Agora recentemente nós ouvimos falar de um caso de raiva.

É um adulto, mas é um caso de raiva que é algo que a gente já não ouve falar há bastante tempo. Então, o negacionismo está trazendo de volta doenças que já foram erradicadas e eu acho que a gravidade com que essas doenças atingem a população e podem levar a óbitos é que precisa ficar muito claro. A importância de que um ato de vacinação pode salvar muitas vidas.

Qual a importância dessa campanha lançada no bairro do Jurunas, em Belém?

Essa é uma campanha da iniciativa global Verificado da ONU. A gente já trabalha com essa iniciativa falando sobre a vacinação, a importância das vacinas, a segurança das vacinas desde a epidemia. De 2020 para cá a gente tem trabalhado dessa forma e agora expandindo para outras campanhas, como é o caso da campanha de vacinação infantil.

Então a gente tem como objetivo aqui aumentar o conhecimento principalmente para as mulheres que atendem as famílias da comunidade do Jurunas para que elas possam amplificar essas informações verdadeiras e confiáveis sobre as vacinas e mostrar a importância do da vacinação para as crianças, principalmente para as crianças, mas não. Para toda a comunidade. Hoje a gente sabe que Pará é um estado que tem uma cobertura vacinal baixa - ou seja, tem muitas crianças que ainda não se vacinaram dentro do que se espera no calendário vacinal. E isso abre prerrogativas para que muitas doenças possam inclusive retornar. Doenças que já estão erradicadas há um tempo possam retornar e acometerem essa população e levarem a quadros graves, a óbito.

Então a intenção realmente é fazer com que as famílias entendam a importância da vacinação infantil, a as vacinas são as melhores estratégias que nós temos dentro do calendário infantil para prevenção de doenças. E inclusive essa prevenção se estende ao longo da vida. Então todo o calendário vacinal infantil é importantíssimo para proteger as crianças e toda a comunidade. A ideia aqui é essa: que a gente possa amplificar essas informações através das presidentes de rua (lideranças comunitárias) para que elas possam levar isso para as famílias.

Quais foram as principais lições que a pandemia deixou e que podem ser aplicadas a partir de agora nas políticas públicas do Brasil?

Eu acho que, em termos de políticas públicas, o investimento na saúde, principalmente. Infelizmente, durante a pandemia, e principalmente o Brasil a gente não teve um aporte muito significativo. Mas a ação dos estados e dos municípios de forma mais independente, saindo um pouco da esfera do governo federal e do Ministério da Saúde, trouxe uma informação e um panorama do quanto que a gente tem o potencial de seguir com aquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde e não necessariamente é baseado naquilo que o ministério traz.

Obviamente hoje a gente tem um ministério muito forte. A nossa ministra foi presidente da Fiocruz. Então a gente sabe que caminha para aquilo que se preconiza dentro da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente imagina que todas as prerrogativas agora e as diretrizes estão condizentes com a ordem mundial. E isso é o primeiro passo.

E o segundo passo?

Eu acho que o segundo passo realmente é investir nas comunicações, investir no Sistema Único de Saúde, trazer de volta essa confiança no SUS, nessa instituição que é única no mundo, porque, em muitos países, a gente tem sistemas de saúde que tentam reproduzir aquilo que o SUS traz no papel e não consegue. E, aqui, o Brasil oferece de forma gratuita para toda população essa universalidade.

A senhora integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do novo coronavírus. Nos fale um pouco sobre esse trabalho.

O sequenciamento foi o cume de uma trajetória que a gente já vinha traçando aí com outros vírus, não apenas com o vírus da covid-19. A gente já tinha trabalhado em outras epidemias, como epidemia de dengue, chikungunya, zika, febre amarela. E aí toda essa experiência ao longo de quatro anos permitiu que a gente conseguisse fazer em tempo recorde, comparado com outros lugares do mundo e trazer informações importantes naquele primeiro momento para entender como a epidemia estava chegando no Brasil.

E mais do que isso: o nosso trabalho contínuo nos meses seguintes de mostrar como que ela se espalhou e se disseminou o Brasil, inclusive o impacto das ações não farmacológicas do que foi preconizado - uso de máscara, quarentena, a redução da mobilidade social. Então todo esse impacto a gente conseguiu medir através do sequenciamento genético.

Acho que foi um ponto de partida para que todo o governo e os laboratórios pudessem compreender que o sequenciamento pode ser utilizado na rotina, inclusive para prevenir epidemias. Então é trabalhar em conjunto. Não só com a comunicação, não só com as unidades de saúde, mas também com o processo de prevenção.