Belém: campanha da ONU forma líderes comunitárias para estimular vacinação infantil

Líderes comunitárias do bairro do Jurunas participam, na próxima terça-feira (25), de uma formação da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como objetivo combater os baixos índices de vacinação infantil em Belém. A campanha “Bora Lá Vacinar” traz à capital paraense a biomédica Jaqueline Goes, reconhecida internacionalmente por coordenar a equipe que decodificou o genoma do vírus SARS-Cov-2, causador da covid-19.

A iniciativa ocorre no Centro Comunitário da Rua Osvaldo de Caldas Brito. A intenção é fazer das mulheres, que atuam como lideranças comunitárias no Jurunas, “multiplicadoras, para sensibilizar mais e mais pessoas da região a respeito da importância da vacinação”, explica a organização do evento. Segundo dados do Datasus, Belém possui a segunda menor taxa de cobertura vacinal infantil entre as capitais da Região Norte do Brasil.

Na ocasião, a biomédica baiana Jaqueline Goes capacitará as participantes sobre a importância de convencer pais, mães e responsáveis a cumprirem o calendário vacinal de bebês e crianças. A especialista coordenou a equipe que decodificou o genoma do SARS-Cov-2 em tempo recorde. O procedimento auxiliou frentes de pesquisa do mundo inteiro na compreensão da biologia molecular da covid-19 e suas formas de atuação.

A realização da campanha “Bora Lá Vacinar” é do Verificado, em colaboração com Coletivo Fênix de Mulheres Jurunenses, G10 Favelas, ONG Ocas e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).