ONU lança no Jurunas, em Belém, nesta terça-feira (25), campanha para estimular a vacinação infantil

A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou no bairro do Jurunas, em Belém, nesta terça-feira (25), a campanha “Bora Lá Vacinar”, objetivando estimular a vacinação infantil. A programação ocorreu em um centro comunitário do Jurunas.

A biomédica e doutora Jaqueline Goes, que decodificou o genoma do SARS-Cov-2, causador da pandemia da Covid-19, coordenou uma oficina de capacitação para 50 mulheres atuarem como agentes multiplicadoras no bairro.

Belém possui a segunda menor taxa de cobertura vacinal infantil no ranking das capitais da região Norte do Brasil, de acordo com dados de 2022 do DataSUS, sistema de dados do Ministério da Saúde.

Apenas 51% dos bebês e crianças estavam imunizados na capital paraense até ano passado, perdendo somente para Macapá que possui 45% de cobertura vacinal infantil. Um índice preocupante. Por isso, a ONU, por meio da iniciativa global Verificado, chegou a Belém para uma formação destinada a 50 Presidentes de Rua, que são lideranças comunitárias, no bairro do Jurunas.

Pesquisadora e doutora em Patologia Humana, Jaqueline Goes falou sobre campanha da ONU. “A gente já trabalha com essa iniciativa falando sobre a vacinação, a importância das vacinas, a segurança das vacinas desde a epidemia. De 2020 para cá a gente tem trabalhado dessa forma e, agora, expandindo para outras campanhas, como é o caso da campanha de vacinação infantil”, disse.

“A gente tem como objetivo aqui aumentar o conhecimento principalmente para as mulheres que atendem as famílias da comunidade do Jurunas para que elas possam amplificar essas informações verdadeiras e confiáveis sobre as vacinas e mostrar a importância da vacinação para as crianças”, afirmou.

Principalmente para as crianças, mas para toda a comunidade. “Então hoje a gente sabe que o Pará é um estado que tem uma cobertura vacinal baixa - ou seja, tem muitas crianças que ainda não se vacinaram dentro do que se espera no calendário vacinal. E isso abre prerrogativas para que muitas doenças possam inclusive retornar. Doenças que já estão erradicadas há um tempo possam retornar e acometerem essa população e levar a quadros graves, a óbito”, afirmou.

Ainda segundo ela, a intenção realmente é fazer com que as famílias entendam a importância da vacinação infantil. “As vacinas são as melhores estratégias que nós temos dentro do calendário infantil para a prevenção de doenças. E, inclusive, essa prevenção se estende ao longo da vida. Então todo o calendário vacinal infantil é importantíssimo para proteger as crianças e toda a comunidade. A ideia aqui é essa: que a gente possa amplificar essas informações através das presidentes de rua (que são lideranças comunitárias) que elas possam levar isso para as famílias”, disse Jaqueline Goes.

Fênix Coletivo de Mulheres Jurunenses foi palco do lançamento da campanha

Parceiro da ação em Belém, o Fênix Coletivo de Mulheres Jurunenses foi palco do lançamento da campanha. A formação é destinada a 50 Presidentes de Rua, que são lideranças comunitárias, no bairro do Jurunas e ocorreu das 9h às 18h30.

A realização é do projeto Verificado, uma iniciativa da ONU no Brasil, em colaboração com Coletivo Fênix de Mulheres Jurunenses, G10 Favelas, ONG Ocas e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

A formação enfatiza os benefícios da proteção vacinal no dia a dia, como a redução de danos à saúde, de internação, de faltas à escola, de faltas ao trabalho pelos pais, de custos extras com medicamentos, além de evitar sequelas e até a morte. E também: a pessoa vacinada deixa de ser um transmissor de muitos vírus e bactérias, o que ajuda a proteger outras pessoas.

A oficina objetiva formar um grupo de comunicadoras de campanha preparadas para conversar sobre a importância da vacinação e o quanto ela é segura e fundamental para a saúde das crianças. Elas passarão a comunicar diretamente o conteúdo apreendido para mães, pais e outros responsáveis das crianças do bairro, com o objetivo de mudar a percepção e buscar aumentar a confiança nas vacinas infantis.

Muitas doenças estão voltando, diz líder comunitária do Jurunas

Presidente do Coletivo Fênix de Mulheres Jurunenses, Ana Cláudia Conceição disse que a campanha será muito importante para toda a comunidade. “A vacina é importante, protege doenças e salva vidas”, disse.

Ela afirmou que a imunização é importante para as crianças e, também, para os adultos. Acreditávamos que muitas doenças já estavam erradicadas. Mas só que a gente viu, em conversas com as mulheres, que muitas doenças estão voltando: coqueluche, paralisia, temos casos de sarampo. Os pais não estão levando as crianças por medo das reações das vacinas, afirmou.

Criado em janeiro de 2022, o Coletivo Fênix de Mulheres Jurunenses reúne 35 mulheres e suas famílias que atuam para elevar a autoestima do público feminino através de ações de empoderamento, em diversas frentes que vão desde o assistencialismo até o fortalecimento social.

A enfermeira voluntária Taize Azevedo, que atua na comunidade, disse que a campanha é importante para combater as fake News e a falta de informações que fazem com que as mães tenham receio de levar seus filhos para tomar a vacina. “Chegam ao ponto de falar até em morte da criança, o que não é verdade. Através da informação vamos combater esse receio delas. Vacina salva vidas”, disse.

400 pessoas serão ouvidas em pesquisa no Jurunas

Após o evento de formação, a partir do dia 8 de maio, o projeto iniciará uma pesquisa de campo no Jurunas. Cerca de 400 pessoas serão ouvidas. O objetivo é avaliar o impacto da campanha junto à comunidade: de fato, as famílias foram sensibilizadas e se sentem mais seguras e conscientes em relação à vacinação? A abordagem será realizada de casa em casa, por meio de equipes da campanha “Bora Lá Vacinar”.

O projeto Verificado é coordenado no Brasil pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio) e conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo. É uma iniciativa global da ONU que implementa campanhas de comunicação para impacto na vida real. Fornece informações que salvam vidas, ao mesmo tempo em que cria resiliência de longo prazo contra desinformação e falta de informação.

Sobre o G10 Favelas O G10 das Favelas é um Bloco de Líderes e Empreendedores de Impacto das Favelas Brasileiras, que uniu forças em prol do desenvolvimento econômico e social das comunidades do país. Tendo a frente Gilson Rodrigues como presidente nacional, a ideia do G10 Favelas é inspirar o Brasil inteiro a olhar com atenção para as favelas, as tornando grandes pólos de negócios, atrativo para investimentos, assim transformando a "exclusão" em startups e empreendimentos de impacto social de sucesso.