Cidadania e diversão marcam programação especial para crianças e adolescentes neste sábado em Belém

No próximo sábado (26), crianças e adolescentes de até 17 anos terão uma programação especial de cidadania e lazer no Parque da Cidade, durante a ação 'Belém pra Todos'. O evento será realizado das 8h às 12h e faz alusão aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), comemorados neste mês de julho.

A ação gratuita, promovida pela Prefeitura de Belém, vai oferecer uma série de serviços essenciais para crianças, adolescentes e seus familiares, como emissão de documentos civis (como RG); vacinação contra influenza, febre-amarela, poliomielite (VIP) e tríplice viral, além da atualização da caderneta vacinal; e orientações jurídicas voltadas à proteção contra o abuso e a exploração sexual, bem como aos direitos civis.

Além dos serviços essenciais, o evento contará com atividades lúdicas e educativas voltadas à inclusão social e aos direitos infantojuvenis. Entre as atrações, estão o Sarau Itinerante IARA TEC, com contação de histórias e oficinas sobre consciência ambiental, e o Quiz Interativo “Você Sabia?”, que promove perguntas e respostas sobre direitos, meio ambiente e saúde. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) fará a doação de 200 mudas de plantas e 200 kits ‘lixocar’, incentivando a preservação ambiental desde a infância.

As crianças e adolescentes poderão participar de momentos de recreação com brincadeiras e jogos, além de receberem orientações psicológicas. Durante a ação, também serão distribuídos folders informativos com conteúdos voltados ao cuidado com a saúde mental e emocional.

O evento também terá participação de órgãos como a Defensoria Pública do Estado (DPE), o Ministério Público do Estado (MPPA), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de ações do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8) com foco no combate ao trabalho infantil.

Serviço

Belém pra Todos – para Crianças e Adolescentes

Local: Parque da Cidade de Belém

Data: sábado (26)

Hora: 8h às 12h