O Liberal chevron right Belém chevron right

Ciclo Romaria 2025 une fé ao exercício físico de ciclistas

8ª Romaria do Círio de Nazaré terá concentração, a partir das 8h, na praça Santuário

Vito Gemaque
fonte

"Amigos do Pedal" da Marambaia demonstrarão amor por Nossa Senhora de Nazaré neste sábado (18), na Ciclo Romaria. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A oitava romaria do calendário oficial do Círio 2025 - Ciclo Romaria – une a fé mariana ao exercício físico. A romaria que será realizada neste sábado, 18 de outubro, a partir das 8h, tem previsão de reunir milhares de ciclistas em demonstrações de amor pela padroeira dos paraenses. A concentração será na praça Santuário e depois segue nas ruas do centro de Belém por 14 Km. A carro berlinda foi decorado neste ano por Simone Cosme. A previsão é que a romaria seja concluída em cerca de duas horas.

Um dos diversos grupos que participará da Ciclo Romaria é o Amigos do Pedal da Marambaia. O coletivo que reúne aproximadamente 30 ciclistas participará da procissão com muita fé. “A nossa expectativa é que a gente consiga acompanhar esse ano. Consiga mais uma vez ser abençoado, alcançar a graça. Nós todos somos católicos, participamos todos os anos, dessa Ciclo Romaria. A gente gosta de participar, de estar no grupo, de se divertir, de orar, de cantar, e a gente vai levar da melhor maneira possível”, declarou um dos fundadores do grupo Ferdinando Velucio, de 52 anos, administrador e instrutor de cursos profissionalizantes.

Neste período do ano, o grupo Amigos do Pedal, que faz trajetos todas as segundas e quartas-feiras, pelo bairro da Marambaia, receberá outros participantes que se unem na Ciclo Romaria. O grupo tem cinco anos de existência, tendo sido criado durante a pandemia de Covid-19, no dia 22 de novembro, por três amigos para praticar exercício ao ar-livre. Eles encontraram no ciclismo essa oportunidade de manter o distanciamento necessário durante a pandemia, fazer exercício e manter a saúde mental. 

Outra participante a professora Tati Pereira, de 50 anos, sempre agradece e se emociona ao falar da luta da irmã contra o lúpu - doença inflamatória autoimune crônica na qual o sistema imunológico ataca por engano tecidos saudáveis do próprio corpo, causando inflamação em diversos órgãos como pele, articulações, rins e cérebro. “Com fé eu peço muito pela minha irmã, que tem lúpus, ela luta para viver. Eu todo ano peço a graça a Nossa Senhora, não só a saúde da minha irmã, mas de todos os meus familiares, e amigos também. Eu seguro nas mãos de Nossa Senhora e vou. Tudo o que posso fazer eu faço. Além do meu ciclismo, eu faço o Traslado daqui da minha casa até a Basílica”, declarou.

Para o personal trainer Ramon Soares, de 36 anos, enxerga a união entre o esporte a devoção à Maria como fundamental. “É importante todos os anos essa união de juntar as pessoas para fazer essa festa do Círio. É muito prazeroso, bonito, um gesto de amor, de perseverança, muita fé que envolve, e o mais importante é que junta todas as pessoas de diferentes idades, tanto as crianças, como jovens e idosos. Todas as pessoas podem participar, é muito importante para a saúde, e é uma questão de muito amor e muita fé por Nossa Senhora”, assegura.

A Ciclo Romaria foi criada em 2004, a pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci, a procissão sobre duas rodas deve reunir cerca de 16 mil pessoas, entre ciclistas e devotos que acompanham o percurso. O trajeto tem 14 km, com saída da Praça Santuário, passando por diversas avenidas e travessas da capital, retornando ao ponto de partida.

Ciclistas Ciclo Romaria

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) fará ainda um concurso durante a Ciclo Romaria. A bicicleta com a melhor decoração, inspirada em Nossa Senhora de Nazaré, e os grupos de pedal mais animados e com maior número de integrantes serão premiados com bicicletas novas. “A Ciclo Romaria é um momento muito especial, que une fé, esporte e devoção. Todos os anos, vemos famílias inteiras e grupos de amigos se reunirem para pedalar com alegria e respeito, celebrando a fé nazarena de uma forma única”, destaca o diretor de procissões da DFN, Mário Tuma Jr.

O percurso da Ciclo Romaria será Praça Santuário, avenida Nazaré, avenida José Bonifácio, avenida José Malcher, travessa 9 de Janeiro, travessa Antônio Barreto, avenida Doca Visconde de Souza Franco, Domingos Marreiros, avenida Alcindo Cacela, avenida José Malcher, travessa Dr. Moraes, Braz de Aguiar, Serzedelo Corrêa, avenida Gentil Bittencourt, 3 de maio, avenida Conselheiro Furtado, avenida Generalíssimo Deodoro, Caripunas, Quintino Bocaiúva e retorno na Av. Nazaré, rumo à Praça Santuário.

 

